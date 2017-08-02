NYT: Трамп готовит торговую войну с Китаем из-за отсутствия прогресса по КНДР

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НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа подготовила ряд торговых контрмер против Китая за нарушение прав интеллектуальной собственности и ограничение деятельности американских компаний на территории этой страны. Как сообщила во вторник газета The New York Times, Трамп отходит от первоначального курса на укрепление взаимодействия с Пекином ввиду недовольства его пассивностью в попытках убедить КНДР свернуть программы создания ядерного оружия и средств его доставки.
По данным источников издания, соответствующее заявление Белого дома последует в ближайшие дни. В том числе запланировано отдать распоряжение представителю США на торговых переговорах провести разбирательство методов, которые практикуют власти КНР по отношению к американским компаниям; данное разбирательство оптимально завершить в течение нескольких месяцев.
По итогам администрация Трампа готова резко повысить пошлины на импорт китайских товаров и услуг в США, развернуть кампанию по лишению китайских фирм лицензий и предпринять другие контрмеры в ответ на ущемление американского бизнеса в КНР.
Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер во вторник направил письмо президенту Трампу, призвав его ограничить проводимые Китаем в Соединенных Штатах сделки в ответ на "пассивность" Пекина при решении проблемы КНДР. Шумер апеллировал к Комитету по иностранным инвестициям - межведомственному органу американской администрации, рассматривающему ключевые международные сделки с точки зрения интересов национальной безопасности. Этот комитет работает под председательством министра финансов США.
Ранее сам Трамп подверг критике Китай, обвинив его в бездействии в вопросе урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР. "Я чрезвычайно разочарован в Китае", - подчеркнул лидер США в Twitter.
I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 July 2017