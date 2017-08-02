Генконсульство КНР в Лос-Анджелесе потребовало расследовать инцидент со стрельбой

Ракета Vega вывела на орбиту итальянский военный спутникКосмос 2 августа, 6:39
NYT: Трамп готовит торговую войну с Китаем из-за отсутствия прогресса по КНДРМеждународная панорама 2 августа, 6:02
Турсунов обыграл Крюгера и вышел во второй круг турнира ATP в ВашингтонеСпорт 2 августа, 5:30
CNN: новый глава аппарата сотрудников Белого дома нашел замену СкарамуччиМеждународная панорама 2 августа, 4:47
Трамп призвал власти Венесуэлы немедленно освободить из тюрьмы лидеров оппозицииМеждународная панорама 2 августа, 4:33
Bloomberg: Facebook разрабатывает устройство для разговоров по видеосвязиЭкономика и бизнес 2 августа, 3:48
"Известия": летчик Ярошенко просит журналистов газеты Guardian расследовать его делоПроисшествия 2 августа, 3:19
Bloomberg: российские миллиардеры с начала года разбогатели более чем на $10 млрдЭкономика и бизнес 2 августа, 3:06
Тиллерсон: США продолжат попытки нормализовать отношения с РоссиейМеждународная панорама 2 августа, 2:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 2 августа. /ТАСС/. Генконсульство Китая в Лос-Анджелесе потребовало от властей США обеспечить безопасность дипмиссии и ее сотрудников и немедленно расследовать обстоятельства нападения. Об этом говорится опубликованном во вторник на сайте дипломатического представительства заявлении.
"Сегодня произошел неясный инцидент с обстрелом нашего генконсульства. Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с этим", - отмечается в документе. "Мы уже потребовали от американской стороны предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности дипломатов и места работы генконсульства. В то же время мы потребовали в кратчайшие сроки установить все обстоятельства инцидента", - сказано в заявлении диппредставительства.
Во вторник неизвестный мужчина азиатской внешности подъехал к генконсульству КНР в Лос-Анджелесе и, не выходя из автомобиля, несколько раз выстрелил по зданию. После этого он покончил с собой. В результате инцидента никто из сотрудников генконсульства или прохожих не пострадал.
По данным полиции, нападавшему было около 60 лет. Он сделал 18 выстрелов: на воротах, дверях и стенах здания видны несколько пулевых отверстий. Как сообщило на своем сайте китайское издание Huanqiu Shibao, злоумышленник был гражданином КНР.
В настоящее время полиция устанавливает мотивы действий нападавшего.