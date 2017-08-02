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Генконсульство КНР в Лос-Анджелесе потребовало расследовать инцидент со стрельбой

Международная панорама
2 августа, 6:31 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 2, августа. /ТАСС

Китайская сторона также просит США обеспечить безопасность дипмиссии и ее сотрудников

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ПЕКИН, 2 августа. /ТАСС/. Генконсульство Китая в Лос-Анджелесе потребовало от властей США обеспечить безопасность дипмиссии и ее сотрудников и немедленно расследовать обстоятельства нападения. Об этом говорится опубликованном во вторник на сайте дипломатического представительства заявлении.

"Сегодня произошел неясный инцидент с обстрелом нашего генконсульства. Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с этим", - отмечается в документе. "Мы уже потребовали от американской стороны предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности дипломатов и места работы генконсульства. В то же время мы потребовали в кратчайшие сроки установить все обстоятельства инцидента", - сказано в заявлении диппредставительства.

Во вторник неизвестный мужчина азиатской внешности подъехал к генконсульству КНР в Лос-Анджелесе и, не выходя из автомобиля, несколько раз выстрелил по зданию. После этого он покончил с собой. В результате инцидента никто из сотрудников генконсульства или прохожих не пострадал.

По данным полиции, нападавшему было около 60 лет. Он сделал 18 выстрелов: на воротах, дверях и стенах здания видны несколько пулевых отверстий. Как сообщило на своем сайте китайское издание Huanqiu Shibao, злоумышленник был гражданином КНР.

В настоящее время полиция устанавливает мотивы действий нападавшего.

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