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Источник: США могут направить в район Корейского полуострова атомный авианосец

Международная панорама
2 августа, 6:36 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

В конце августа в регионе также пройдут южнокорейско-американские учения, в которых военные отработают совместные действия в случае северокорейского вторжения

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СЕУЛ, 2 августа. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Военные Республики Корея (РК) и США рассматривают возможность выдвижения в район Корейского полуострова американского атомного авианосца. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Комитета начальников штабов (КНШ) РК.

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"По нашим данным, в августе Пхеньян с высокой долей вероятности может осуществить новые стратегические провокации - новое ядерное испытание или запуск межконтинентальной баллистической ракеты", - рассказал военный. По его словам, в этой связи "обсуждается возможность выдвижения в район Корейского полуострова американского атомного авианосца "Carl Vinson" или "Ronald Reagan".

Представитель КНШ также сообщил, что в конце августа состоятся совместные южнокорейско-американские маневры Ulchi Freedom Guardian. В прошлом году в них участвовали 50 тыс. южнокорейских и 25 тыс. американских военнослужащих. Этот шаг вызвал резкое осуждение со стороны Северной Кореи.

Учения Ulchi Freedom Guardian делятся на два этапа. В ходе первого отрабатываются действия по ликвидации последствий ущерба различной степени, нанесенного действиями условного противника жизненно важным объектам. Цель второго этапа - отработка совместных действий южнокорейских и американских войск в случае северокорейского вторжения. Учения проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым.

Обстановка на Корейском полуострове вновь обострилась после того, как КНДР 4 и 28 июля произвела запуски межконтинентальных баллистических ракет "Хвасон-14". Согласно сообщению агентства ЦТАК, дальность полета последней из них составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным минобороны Японии, по сравнению с запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на 5 минут.

По оценке южнокорейских экспертов, радиус действия северокорейской ракеты может достигать 10 тыс. км. Согласно данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.

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