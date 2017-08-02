Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура Польши допросила сына Туска по делу о финансовой пирамиде

Международная панорама
2 августа, 11:50 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 2, августа. /ТАСС

Отмечается, что сына председателя Европейского совета и бывшего премьер-министра Польши допрашивался в качестве свидетеля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 2 августа. /ТАСС/. Польская прокуратура в течение нескольких часов допрашивала сына председателя Европейского совета и бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска. Как сообщила в среду газета "Речь Посполита", речь идет о Михале Туске, проходящем по делу о финансовой пирамиде Amber Gold.

"Допрос не привел к кардинальным изменениям в следствии", - проинформировал издание пресс-секретарь районной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Буковецкий.

Михал Туск допрашивался в качестве свидетеля. Следователей интересовало, почему он оказался единственным человеком, получившим крупное вознаграждение после банкротства связанной с Amber Gold авиакомпанией OLT. По сведениям газеты, Михал Туск ответил, что не знает, почему к нему проявили такой исключительный подход.

Прокуратура в Лодзи расследует пропажу 350 млн злотых (почти $100 млн), утраченных клиентами в результате распада финансовой пирамиды Amber Gold. Предполагается, что ее глава Марчин Плихт вывел эти средства через OLT.

Компания Amber Gold была создана в начале 2009 года и предложила своим клиентам инвестировать в золото с возможностью большой прибыли по процентным ставкам, которые намного превышали предложения банков. В 2012 году она объявила о банкротстве, не только не выплатив почти 19 тыс/ клиентов проценты, но и не вернув вклады. Согласно подсчетам, тысячи поляков потеряли порядка 851 млн злотых (почти ;250 млн).

Авиалинии OLT были открыты фирмой Amber Gold в 2011 году. Они просуществовали несколько месяцев, но из-за финансовых проблем в июле 2012 года объявили о банкротстве. Через месяц исчезла и Amber Gold.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Туск, Дональд
Страны
Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
2
Песков допустил возможность присутствия в Сирии добровольцев из РФ
3
Криптовалюта биткоин. Досье
4
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
5
Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра
Темы дня
Новости партнеров
Реклама