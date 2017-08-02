Прокуратура Польши допросила сына Туска по делу о финансовой пирамиде

ВАРШАВА, 2 августа. /ТАСС/. Польская прокуратура в течение нескольких часов допрашивала сына председателя Европейского совета и бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска. Как сообщила в среду газета "Речь Посполита", речь идет о Михале Туске, проходящем по делу о финансовой пирамиде Amber Gold.

"Допрос не привел к кардинальным изменениям в следствии", - проинформировал издание пресс-секретарь районной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Буковецкий.

Михал Туск допрашивался в качестве свидетеля. Следователей интересовало, почему он оказался единственным человеком, получившим крупное вознаграждение после банкротства связанной с Amber Gold авиакомпанией OLT. По сведениям газеты, Михал Туск ответил, что не знает, почему к нему проявили такой исключительный подход.

Прокуратура в Лодзи расследует пропажу 350 млн злотых (почти $100 млн), утраченных клиентами в результате распада финансовой пирамиды Amber Gold. Предполагается, что ее глава Марчин Плихт вывел эти средства через OLT.

Компания Amber Gold была создана в начале 2009 года и предложила своим клиентам инвестировать в золото с возможностью большой прибыли по процентным ставкам, которые намного превышали предложения банков. В 2012 году она объявила о банкротстве, не только не выплатив почти 19 тыс/ клиентов проценты, но и не вернув вклады. Согласно подсчетам, тысячи поляков потеряли порядка 851 млн злотых (почти ;250 млн).

Авиалинии OLT были открыты фирмой Amber Gold в 2011 году. Они просуществовали несколько месяцев, но из-за финансовых проблем в июле 2012 года объявили о банкротстве. Через месяц исчезла и Amber Gold.