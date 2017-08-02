Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане

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ТАСС, 2 августа. Североатлантический альянс понес потери в результате нападения на его конвой в южной афганской провинции Кандагар. Об этом сообщается на странице миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" в Twitter.
"Решительная поддержка" подтверждает, что конвой НАТО был атакован в полдень в Кандагаре. В результате нападения есть потери", - говорится в сообщении.
Resolute Support can confirm that a NATO— Resolute Support (@ResoluteSupport) 2 August 2017
convoy was attacked this afternoon in #Kandahar . pic.twitter.com/gwRfMGBjLq
Кроме того, отмечается, что ведется работа по сбору дополнительных данных.
Ранее агентство "Синьхуа" проинформировало о взрыве, прогремевшем в среду недалеко от аэропорта в провинции Кандагар. Инцидент произошел во время прохождения иностранного военного конвоя. Согласно предварительной версии следствия, находившийся за рулем автомобиля смертник привел в действие взрывное устройство.
Миссия НАТО "Решительная поддержка" действует в Афганистане с 1 января 2015 года. Ее главной задачей является подготовка сотрудников национальных служб безопасности, полиции и военнослужащих. 9 июля 2016 года на саммите НАТО в Варшаве миссия была продлена на 2017 год. Согласно информации на сайте альянса, в настоящий момент в Афганистане дислоцированы около 13 тыс. военнослужащих из стран - членов НАТО и государств-партнеров.