Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили санкции против РФ

БРЮССЕЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Четыре страны - партнера Евросоюза - Черногория, Албания, Норвегия и Украина - продлили экономические санкции в отношении России до 31 января 2018 года. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в среду в Брюсселе.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна - член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета. ЕС принимает к сведению эти обязательства и приветствует их", - отмечается в заявлении.

Совет ЕС 28 июня официально продлил антироссийские экономические секторальные санкции на шесть месяцев, до 31 января 2018 года.

Санкционная политика ЕС включает три независимых направления: визовые ограничения в отношении российских граждан (действуют до сентября этого года), экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов (продлены до 31 января 2018 года), а также ограничительные меры в отношении Крыма (до 23 июня 2018 года).