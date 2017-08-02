Янукович попросил привлечь судей в Киеве к уголовной ответственности за незаконные решения

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович просит привлечь к уголовной ответственности судей Оболонского райсуда Киева за противозаконные решения. Об этом сообщил в среду адвокат бывшего президента Виталий Сердюк.

"Янукович подал в генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявления о привлечении судей Оболонского райсуда Владислава Девятко, Максима Титова и Константина Васалатия к уголовной ответственности, предусмотренной статьями 374 и 375 Уголовного кодекса, за вынесение заведомо неправосудных решений", - отметил адвокат.

По его словам, таким решением стало "принятие к рассмотрению дела, в котором нет ни подозреваемого, ни обвиняемого, и по которому давно истек срок расследования". Кроме того, суд отказался обеспечить участие Януковича в процессе в соответствии с требованиями Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Уголовно-процессуального кодекса Украины. Суд, сказал Сердюк, принял решение о заочной процедуре расследования без учета ходатайств экс-президента и предоставленных защитой доказательств.

Помимо этого суд полностью проигнорировал Европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод человека в части обеспечения доступа к правосудию. "Такие решения судом приняты вследствие беспрецедентного давления на него", - подчеркнул Сердюк. По его словам, именно для обеспечения возможности такого давления в апреле 2017 года было совершено вмешательство в автоматизированную систему распределения судей, хотя до того, как состоялось автоматическое распределение, состав коллегии судей по делу Януковича уже был известен.

В этой связи Сердюк подчеркнул, что "с самого начала дело о якобы государственной измене, в которой обвиняется Янукович, было пустым и заполитизированным".

Дело Януковича

Генеральный прокурор Юрий Луценко 28 ноября 2016 года по видеосвязи предъявил обвинение Януковичу в государственной измене. Защита экс-президента неоднократно заявляла, что процедура была нарушена, и приводила этот тезис в качестве доказательства неправомерности дальнейших действий обвинения и неправомочности решений суда.

В марте нынешнего года Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. А в конце июня Оболонский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно проведения заочного судебного разбирательства по делу о государственной измене Януковича, несмотря на то, что экс-президент высказывал готовность участвовать в процессе в порядке международной правовой помощи.

5 июля Янукович заявил о решении отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов. Он считает, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен". В дальнейшем Януковичу был предоставлен государственный адвокат для защиты его в суде. Следующее заседание по делу состоится 3 августа.