Берлин считает окончательно закрытым вопрос репараций Польше

БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Германии считает вопрос выплаты репараций Польше окончательно закрытым. Правительство не получало каких-либо новых запросов по данной теме из Варшавы. Об этом заявила в среду заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

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"Нам не поступало запроса, на который мы могли бы отреагировать", - сказала она, комментируя заявление польского министра национальной обороны Антония Мачеревича о том, что "с правовой точки зрения, без сомнения, Германия должна Польше репарации".

"Вопрос репараций Польше был с правовой и политической точек зрения полностью урегулирован", - подчеркнула представитель кабинета. Она также напомнила, что Варшава "в августе 1953 года отказалась от дальнейших репараций со стороны Германии и впоследствии неоднократно это подтверждала".

В то же время Деммер заверила, что "Германия, разумеется, осознает свою ответственность за события Второй мировой войны с политической, моральной и финансовой точек зрения". "ФРГ выплатила в большом объеме репарации, в том числе Польше, в качестве компенсации за нанесенный ущерб, и осуществляет многие выплаты до сих пор", - заключила она.

Мачеревич, выступая в эфире Польского телевидения , заявил, что его страна никогда не отказывалась от выплат. "Это советская колония под названием ПНР (Польская Народная Республика - прим. ТАСС) частично отказалась от репараций, которые были связаны с территорией марионеточного советского государства ГДР", - добавил он, признав, что отказ от репараций имел место, но "он никогда не был закреплен с формально-правовой точки зрения, а носил лишь характер политического публицистического акта".