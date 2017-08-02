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Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата

Международная панорама
2 августа, 14:51 дата обновления: 2 августа, 15:10 UTC+3

Вице-премьеру РФ будет запрещено въезжать в Молдавию и пересекать ее территорию транзитом

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Молдавии объявило вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Такое решение было одобрено в среду на заседании кабинета министров по предложению вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура.

По его словам, правительство приняло такую меру "из-за серии деклараций, которые носят недружественный и очерняющий характер в адрес Республики Молдова и ее граждан". Он отметил, что речь идет о недавнем интервью вице-премьера РФ "России 24". По словам Галбура, Рогозину будет запрещено въезжать в Молдавию и пересекать ее территорию транзитом.

Рогозин является сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.

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