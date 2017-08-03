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По следам Пенса: что вице-президент США пообещал Эстонии, Грузии и Черногории

Международная панорама
3 августа, 10:00 UTC+3

Вице-президент США Майкл Пенс завершил свое "турне трех морей", пообещав руководству восточноевропейских стран поддержку со стороны Вашингтона

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Майкл Пенс

Майкл Пенс

© AP Photo/Risto Bozovic

Всего за четыре дня вице-президент США успел провести переговоры с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии в Таллине, посетить многонациональные военные учения под Тбилиси и принять участие в саммите Адриатической хартии в Подгорице. О том, какие заявления прозвучали в ходе турне и каков их посыл — в материале ТАСС.

От Трампа к Пенсу

Хозяин Белого дома Дональд Трамп распорядился направить своего вице-президента в "турне трех морей" менее чем через месяц после того, как сам выступил с грандиозной речью в Варшаве. В ней президент Трамп буквально признался в любви к Польше и ее народу, заявил, что видит в стране "дух Европы", а также напомнил, что солдаты США "стоят на страже" безопасности Польши.

Почти идентичными по своему посылу оказались заявления Пенса в  Эстония, Грузия и Черногория. Несмотря на кажущийся огромным географический разброс, эти страны имеют много общего. Три государства видят свое будущее в рамках западного мира со всеми вытекающими из этого последствиями.

Эстония – член НАТО, Черногория стала частью военного блока в этом году, а Грузия стремится к вступлению. Кроме того, руководство Эстонии и Грузии известны своей недружественной позицией по отношению к Москве. А отношения России с Черногорией, ставшей военным союзником США, явно не улучшились.

Пятая статья

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Вице-президент США Майкл Пенс

Турне трех морей: зачем вице-президент США едет в Таллин, Тбилиси и Подгорицу

Вице-президент США начал свое турне в Таллине. Пенс выступил с речью в штаб-квартире Сил обороны Эстонии, встретился с главами трех балтийских республик и принял участие в специальной сессии, посвященной вопросам электронного управления государством и кибер-инновациям.

В одной из своих речей в Таллине Пенс заявил, что прибыл в Эстонию "с приветствием от лидера свободного мира – Дональда Трампа".

Однако, страны Балтии ждали не только приветствия. Для Таллина, Риги и Вильнюса было важно услышать от Вашингтона заверения в приверженности обеспечению их безопасности. Пенс это отлично понимал и сделал соответствующее заявление, упомянув пятую статью Вашингтонского договора 1949 года – учредительного документа НАТО.

При президенте Дональде Трампе США твердо придерживаются статьи 5 о коллективной обороне. Атака на одного из нас это атака на нас всех Майкл Пенс вице-президент США

На встрече с руководством Эстонии Пенс обсуждал и другие вопросы. Так, премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что американская сторона поднимала вопрос о размещении в стране американских комплексов противоракетной обороны Patriot, не уточняя деталей переговоров.

"Мы с вами"

В Тбилиси Пенс также сказал то, что хотели слышать высшие должностные лица Грузии.

Президент Трамп и я придерживаемся Бухарестского заявления НАТО от 2008 года, которое четко дало понять, что рано или поздно Грузия станет членом НАТО

 Майкл Пенс вице-президент США

Пенс также не забыл поднять вопрос территориальной целостности Грузии – один из главных камней преткновения на пути к нормализации отношений Москвы и Тбилиси. Россия признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия, в свою очередь, считает республики частью своей территории, а Москву обвиняет в их "оккупации".

"Сегодня Россия продолжает оккупировать одну пятую территории Грузии", - заявил Майкл Пенс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Выступая на военной базе в Вазиани (бывшая 137-ая военная база министерства обороны России), вице-президент США отметил, что стратегическое партнерство Вашингтона и Тбилиси еще никогда не было столь крепким.

Квирикашвили, в свою очередь, поблагодарил США за "сильную и непоколебимую" поддержку Грузии. А католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй подарил Пенсу золотой браслет с цитатой из псалма и золотой крест с драгоценными камнями.

Конечный пункт – Подгорица

Для небольшого города с населением в 150 тысяч человек визит вице-президента США – поистине историческое событие. Еще до визита правительство Черногории заявило, что Пенс – самый высокопоставленный гость страны с момента установления дипотношений между двумя странами.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович, познакомившийся с Трампом во время майского саммита НАТО в Брюсселе, поспешил сделать громкое заявление.

"Нашу судьбу мы связали с ценностями, которые продвигает и защищает НАТО," - сказал Маркович.

Вице-президент США также поднял вопрос цивилизационного выбора парламентской республики.

НАТО состоит из больших стран и маленьких стран, но у США нет маленьких союзников, и мы чтим наш новый союз с Черногорией через НАТО Майкл Пенс вице-президент США

В Подгорице Пенс встретился не только с Марковичем. На саммит стран Адриатической хартии прибыли высшие должностные лица региона.

Один из них, премьер-министр Албании Эди Рама, рассказал, что на саммите лидеры стран Адриатики обсуждали с Пенсом укрепление двухсторонних связей "с тем, чтобы успешно cправляться с вопросами безопасности, мира и процветания в регионе и в Европе".

Сам вице-президент обратился к лидерам региона с призывом "извлечь максимум" из встречи и назвал Россию "непредсказуемой страной", якобы стремящуюся к дестабилизации Балкан.

Александр Мосесов

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Персоны
Рама, Эди Ратас, Юри Маркович, Душко Пенс, Майкл (Майк) Квирикашвили, Георгий
Страны
США Грузия Эстония Албания Черногория
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