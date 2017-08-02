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Киев сорвал переговоры экономической подгруппы по выплатам пенсий жителям Донбасса

Международная панорама
2 августа, 15:09 дата обновления: 2 августа, 15:52 UTC+3 МИНСК МИНСК 2, августа. /ТАСС

В то же время, как сообщила пресс-секретарь полпреда ДНР на минских переговорах Виктория Талакина, в ходе встречи удалось обсудить вопросы водоснабжения и механизма оплаты за поставки воды

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МИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Украинская сторона на завершившейся в Минске встрече экономической подгруппы контактной группы сорвала переговоры по процедуре выплат пенсий жителям Донбасса. Об этом сообщила в среду Виктория Талакина - пресс-секретарь полпреда провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на минских переговорах Дениса Пушилина.

"Обсуждать вопросы упрощения процедуры выплаты пенсий жителям Донбасса или изменения статуса "временно перемещенного лица" Украина оказалась не готова", - написала она в Facebook.

Талакина также сообщила, что в ходе встречи удалось обсудить вопросы водоснабжения и механизма оплаты за поставки воды, а также вопросы, связанные с подготовкой экспертного совещания по экологическим рискам предприятий Донбасса.

Пресс-секретарь информировала, что следующее заседание контактной группы запланировано на 23 августа.

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