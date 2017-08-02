Киев сорвал переговоры экономической подгруппы по выплатам пенсий жителям Донбасса

Медики Подмосковья опровергли данные о смерти в больнице члена банды GTAПроисшествия 2 августа, 16:22
Пассажиропоток аэропорта Пулково в 2017 году может вырасти до 16 млн человекТранспорт 2 августа, 16:19
КДК РФС не рассматривал стычку болельщиков с полицией на матче "Тосно" - "Зенит"Спорт 2 августа, 16:16
КДК РФС дисквалифицировал тренера Юрана на четыре игры за агрессию в отношении судьиСпорт 2 августа, 16:13
В России впервые в 2017 году зафиксирована недельная дефляция в 0,1%Экономика и бизнес 2 августа, 16:13
КДК РФС оштрафовал "Арсенал" на 20 тысяч рублей на неправильный выход игроков из автобусаСпорт 2 августа, 15:52
Скорая помощь в Москве стала приезжать на вызовы почти на минуту быстрееМосква 2 августа, 15:52
Опору ЛЭП высотой 25 метров в виде волка Забиваки построят к ЧМ в Калининградской областиСпорт 2 августа, 15:47
Минспорт: около 20% тренеров в России не имеют высшего профильного образованияСпорт 2 августа, 15:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Украинская сторона на завершившейся в Минске встрече экономической подгруппы контактной группы сорвала переговоры по процедуре выплат пенсий жителям Донбасса. Об этом сообщила в среду Виктория Талакина - пресс-секретарь полпреда провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на минских переговорах Дениса Пушилина.
"Обсуждать вопросы упрощения процедуры выплаты пенсий жителям Донбасса или изменения статуса "временно перемещенного лица" Украина оказалась не готова", - написала она в Facebook.
Талакина также сообщила, что в ходе встречи удалось обсудить вопросы водоснабжения и механизма оплаты за поставки воды, а также вопросы, связанные с подготовкой экспертного совещания по экологическим рискам предприятий Донбасса.
Пресс-секретарь информировала, что следующее заседание контактной группы запланировано на 23 августа.