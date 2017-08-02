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Германия высылает представителя разведки Вьетнама после похищения бизнесмена в Берлине

Международная панорама
2 августа, 15:19 UTC+3 БЕРЛИН 2, августа. /ТАСС

Представитель МИД ФРГ Мартин Шефер отметил, что инцидент может привести к серьезному ухудшению двусторонних отношений и утрате доверия

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БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. МИД ФРГ объявил персоной нон грата представителя разведки при посольстве Вьетнама в Берлине после похищения из германской столицы вьетнамского бизнесмена. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мартин Шефер.

"В качестве ответа на эти неприемлемые действия мы объявляем официального представителя вьетнамских разведывательных служб при посольстве персоной нон грата и даем ему 48 часов, чтобы он покинул Германию", - сказал он.

Как сообщил Шефер, вьетнамское руководство на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге (7-8 июля) обсуждало с немецким правительством судьбу бизнесмена и бывшего руководителя вьетнамской госкорпорации Petro Vietnam Construction Corporation. "Еще на полях саммита говорили о том, как может произойти экстрадиция в соответствии с законодательством", - сказал он.

Представитель МИД также заметил, что инцидент может привести к серьезному ухудшению двусторонних отношений и утрате доверия. Кроме того Шефер добавил, что посол Вьетнама в ФРГ был вызван в МИД, где ему было озвучено требование вернуть предпринимателя в Германию. "Мы дали понять, что требуем его возвращения в ФРГ, чтобы запрос на экстрадицию, также как и его запрос на предоставление убежища, были рассмотрены в установленном порядке", - пояснил он.

По данным местных СМИ, вооруженные люди 23 июля похитили 51-летнего мужчину в парке Тиргартен в центре германской столицы. Свидетели сообщили, что видели, как его затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. В понедельник похищенного уже видели в Ханое. Полиция ФРГ возбудила дело по подозрению в похищении человека.

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