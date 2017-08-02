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Премьер Филип считает заявления Рогозина в отношении Молдавии неприемлемыми

Международная панорама
2 августа, 16:22 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 2, августа. /ТАСС

Российский вице-премьер ранее заявил, что за инцидентом с сорванным визитом в Кишинев стоял председатель проевропейской ДПМ Владимир Плахотнюк

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Премьер-министр Молдавии Павел Филип

Премьер-министр Молдавии Павел Филип

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Павел Филип назвал заявления вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в адрес Кишинева оскорбительными, одобрив решение правительства объявить российского политика персоной нон грата. Об этом он заявил в среду на заседании кабинета министров.

"Сделанные Рогозиным заявления неприемлемы, - сказал Филип, который также является первым вице-председателем правящей Демократической партии Молдавии (ДПМ). - Считаю, что наш долг как властей защищать достоинство наших граждан и страны. Наши отношения с любой страной в мире, будь она большой или маленькой, должны основываться на взаимном уважении. Мы будем последовательны в этих действиях".

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Как проинформировал вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур, такую реакцию вызвало недавнее интервью Рогозина телеканалу "Россия 24", где он комментировал сорванный визит в Кишинев 28 июля.

Это произошло из-за отказа Румынии пропустить самолет с российской делегацией. По данным российского посольства, румынская служба организации воздушного движения запретила лайнеру, выполнявшему регулярный рейс по маршруту Москва - Кишинев, входить в воздушное пространство Румынии под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны".

По мнению Рогозина, за инцидентом стоял председатель проевропейской ДПМ Владимир Плахотнюк.

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