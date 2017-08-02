Лондонский суд признал виновными четырех человек в подготовке теракта в Великобритании

Медики Подмосковья опровергли данные о смерти в больнице члена банды GTAПроисшествия 2 августа, 16:22
Пассажиропоток аэропорта Пулково в 2017 году может вырасти до 16 млн человекТранспорт 2 августа, 16:19
КДК РФС не рассматривал стычку болельщиков с полицией на матче "Тосно" - "Зенит"Спорт 2 августа, 16:16
КДК РФС дисквалифицировал тренера Юрана на четыре игры за агрессию в отношении судьиСпорт 2 августа, 16:13
В России впервые в 2017 году зафиксирована недельная дефляция в 0,1%Экономика и бизнес 2 августа, 16:13
КДК РФС оштрафовал "Арсенал" на 20 тысяч рублей на неправильный выход игроков из автобусаСпорт 2 августа, 15:52
Скорая помощь в Москве стала приезжать на вызовы почти на минуту быстрееМосква 2 августа, 15:52
Опору ЛЭП высотой 25 метров в виде волка Забиваки построят к ЧМ в Калининградской областиСпорт 2 августа, 15:47
Минспорт: около 20% тренеров в России не имеют высшего профильного образованияСпорт 2 августа, 15:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли признал виновными четырех человек в подготовке теракта против полицейских и военных объектов в Великобритании. Об этом в среду сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
Осужденные - Навид Али и Хабиб Хуссейн из Бирмингема и Мохибур Рахман и Тахир Азиз из Сток-он-Трента - были арестованы в прошлом году по подозрению в подготовке теракта. По данным следствия, злоумышленники, которые называют себя "мушкетерами", руководствовались идеологией террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и планировали осуществить нападения, которые привели бы к "массовым жертвам".
Британские полицейские, в свою очередь, назвали это дело "одним из самых сложных антитеррористических расследований за многие годы". "Сегодня жители Бирмингема и Сток-он-Трента должны почувствовать облечение, теперь они находятся в большей безопасности, поскольку эти четверо опасных лиц проведут за решеткой длительное время", - сказал глава антитеррористического подразделения полиции графства Уэст-Мидлендс Мэтт Уорд.
Приговор в отношении подсудимых будет оглашен в четверг.