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Лондонский суд признал виновными четырех человек в подготовке теракта в Великобритании

Международная панорама
2 августа, 16:17 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 2, августа. /ТАСС

Британские полицейские назвали это дело "одним из самых сложных антитеррористических расследований за многие годы"

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ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли признал виновными четырех человек в подготовке теракта против полицейских и военных объектов в Великобритании. Об этом в среду сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Осужденные - Навид Али и Хабиб Хуссейн из Бирмингема и Мохибур Рахман и Тахир Азиз из Сток-он-Трента - были арестованы в прошлом году по подозрению в подготовке теракта. По данным следствия, злоумышленники, которые называют себя "мушкетерами", руководствовались идеологией террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и планировали осуществить нападения, которые привели бы к "массовым жертвам".

Британские полицейские, в свою очередь, назвали это дело "одним из самых сложных антитеррористических расследований за многие годы". "Сегодня жители Бирмингема и Сток-он-Трента должны почувствовать облечение, теперь они находятся в большей безопасности, поскольку эти четверо опасных лиц проведут за решеткой длительное время", - сказал глава антитеррористического подразделения полиции графства Уэст-Мидлендс Мэтт Уорд.

Приговор в отношении подсудимых будет оглашен в четверг.

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