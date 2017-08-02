ABC: Трамп и республиканцы представят меры по ограничению легальной иммиграции

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и сенаторы-республиканцы в среду намерены представить законопроект, призванный ограничить легальную иммиграцию в Соединенные Штаты, сообщил телеканал ABC.

По его данным, законопроектом отменяются визовые лотереи, то есть случайная выдача виз различного типа. Кроме того, планируется ограничить квоту для беженцев, которым предоставляется разрешение на постоянное проживание в стране. Согласно данным Министерства внутренней безопасности, в 2015 году такое разрешение получили более 1 млн иммигрантов.

Среди разработчиков законопроекта двое сенаторов-республиканцев - Том Коттон (от штата Арканзас) и Дэвид Пердью (от штата Джорджия). Ожидается, что Трамп вместе с законодателями сделает официальное заявление в ближайшее время.