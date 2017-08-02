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ABC: Трамп и республиканцы представят меры по ограничению легальной иммиграции

Международная панорама
2 августа, 16:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, августа. /ТАСС

Законопроект призван отменить визовые лотереи, планируется ограничить квоту для беженцев

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© Alex Wong/Getty Images

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и сенаторы-республиканцы в среду намерены представить законопроект, призванный ограничить легальную иммиграцию в Соединенные Штаты, сообщил телеканал ABC.

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По его данным, законопроектом отменяются визовые лотереи, то есть случайная выдача виз различного типа. Кроме того, планируется ограничить квоту для беженцев, которым предоставляется разрешение на постоянное проживание в стране. Согласно данным Министерства внутренней безопасности, в 2015 году такое разрешение получили более 1 млн иммигрантов.

Среди разработчиков законопроекта двое сенаторов-республиканцев - Том Коттон (от штата Арканзас) и Дэвид Пердью (от штата Джорджия). Ожидается, что Трамп вместе с законодателями сделает официальное заявление в ближайшее время.

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