Трамп подписал закон о санкциях против России

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду подписал ранее принятый Конгрессом закон, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Это подтвердил в среду ТАСС сотрудник аппарата Белого дома высокого ранга, попросивший не упоминать его имя и должность в печати.

"Да. Готовится заявление [на эту тему]", - лаконично сказал он, отвечая на вопрос о том, соответствуют ли действительности сведения о подписании Трампом упомянутого законопроекта. От каких бы то ни было других комментариев представитель администрации США уклонился.