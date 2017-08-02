МИД Молдавии: при объявлении Рогозина персоной нон грата были соблюдены все процедуры

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. При объявлении вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Молдавии были соблюдены все процедуры. Об этом сообщило в среду Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики.

"Это решение прошло через все внутренние процедуры и доведено до сведения российской стороны по дипломатическим каналам", - утверждает внешнеполитическое ведомство. По его информации, послу РФ в Кишиневе Фариту Мухаметшину сообщили о планах запретить Рогозину въезд в Молдавию и транзит через территорию страны. В министерстве считают, что российский вице-премьер якобы "оскорбительно высказался в адрес молдавских властей на телеканале "Россия 24", его заявления носили очерняющий характер".

На прошлой неделе российский вице-премьер оказался в центре скандала, когда направлялся в Молдавию, чтобы встретиться с президентом страны Игорем Додоном и принять участие в торжествах по случаю 25-летия миротворческой операции в Приднестровье. Однако рейсовый самолет, на котором летела российская делегация, отказалась пускать в свое воздушное пространство Румыния.

В мероприятиях в Приднестровье планировалось участие президента Молдавии, однако в среду председатель парламента Андриан Канду заявил, что эти акции в непризнанной республике не были одобрены Кишиневом. "По поводу так называемого празднования неизвестно какого 25-летия. Нам нечего праздновать и отмечать. Для нас это день памяти жертв, павших в борьбе за территориальную целостность Молдавии", - сказал спикер.

Додон и Рогозин, который является сопредседателем межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, назвали срыв визита провокацией с целью испортить отношения между Молдавией и Россией. Оба политика считают, что за этим стоит правящая Демократическая партия Молдавии, а также ее западные партнеры.