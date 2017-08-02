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Додон назвал решение правительства в отношении Рогозина глупостью

Международная панорама
2 августа, 18:17 UTC+3

Ранее правительство Молдавии объявило вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата

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Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон

© Михаил Почуев/ТАСС

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон осудил решение правительства страны объявить персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

"Для нас это акт большой политической глупости", - написал в среду молдавский руководитель в Facebook.

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