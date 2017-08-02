Трамп назвал подписанный им же закон о санкциях против России "ущербным"

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ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в своем заявлении по случаю подписания закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР назвал этот документ ущербным, а ряд включенных в него статей - неконституционными.
"Хотя я и поддерживаю жесткие меры, призванные наказать и сдержать агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, этот закон является весьма ущербным", - говорится в тексте, распространенном пресс-службой Белого дома.
"В своем стремлении поскорее принять этот законопроект Конгресс включил в него ряд явно неконституционных положений", - отмечает Трамп. Он, в частности, выделяет раздел, согласно которому США не признают "незаконные вторжения и оккупацию Абхазии, Южной Осетии, Крыма, Восточной Украины и Приднестровья".
"Эти положения направлены на то, чтобы лишить президента исключительного конституционного права признавать иностранные правительства, в том числе и территориальные границы", - отмечает хозяин Белого дома.
Помимо этого, Трампа также раскритиковал решение Конгресса лишить главу государства права единолично снять с России санкции.
При этом президент выражает надежду, что реализация закона не помешает "работе с европейскими союзниками по разрешению конфликта на Украине".