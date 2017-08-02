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СМИ: прокуратура Италии постановила наложить арест на корабль немецкой НПО

Международная панорама
2 августа, 20:10 UTC+3 РИМ РИМ 2, августа. /ТАСС

Отмечается, что под подозрение попала не сама НПО, а экипаж судна, которое часто слишком близко подходит к ливийскому побережью, подбирая мигрантов

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РИМ, 2 августа. /ТАСС/. Суд первичного следствия сицилийского города Трапани постановил наложить арест на корабль Iuventa, ходящий под флагом Нидерландов и принадлежащий немецкой неправительственной организации Jugend Rettet. Как сообщает в среду новостной канал Sky TG24, решение принято в рамках ведущегося с октября прошлого года расследования по подозрению в пособничестве незаконным перевозчикам мигрантов.

Как ранее уточняло следствие, под подозрение попала не сама НПО, а экипаж судна, которое часто слишком близко подходит к ливийскому побережью, подбирая мигрантов. Потом они пересаживаются прямо в море на другие корабли.

Jugend Rettet, основанная в 2015 году группой молодых немцев из состоятельных семей для оказания помощи терпящим бедствие в море мигрантам, - одна из НПО, не подписавших разработанный МВД Италии кодекса норм и правил по спасению мигрантов.

Этот документ предполагает, в частности, запрет на заход кораблей НПО в территориальные воды Ливии (за исключением особых ситуаций - прим. ТАСС), не разрешается также пересаживать спасенных на другие корабли.

Итальянское правительство, получившее полную поддержку ЕС в этом вопросе, пригрозило, что к НПО, не подписавшимся под кодексом, будут применены санкции. Их корабли могут не приниматься в итальянских портах.

Ранее сообщалось, что задержанный у итальянского побережья корабль и препровожденный в порт острова Лампедузу будет вскоре отпущен. Теперь сроки затягиваются. Следователи указывают, что судно используется не для спасения мигрантов, а для переброски незаконных мигрантов от перевозчиков на борт других кораблей, на которых те уже доставляются в южные итальянские порты.

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