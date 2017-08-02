Пенс: Трамп подтвердил свою приверженность санкциям против России

ТАСС, 2 августа. Президент США Дональд Трамп подтвердил свою приверженность санкциям против России, подписав закон об их ужесточении, заявил в среду американский вице-президент Майкл Пенс. Тем не менее, как добавил он, глава Белого дома недоволен тем, что этот документ ограничивает его полномочия в сфере внешней политики.

"Президент Трамп считает, что, несмотря на разочарование, которое мы испытываем в связи с ограничением Конгрессом его полномочий по ведению внешней политики, в целом этот закон [об ужесточении санкций против РФ] подтверждает решительную приверженность президента действующим санкциям в отношении России ", - приводит агентство Reuters слова заместителя главы государства.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Это подтвердил в среду ТАСС сотрудник аппарата Белого дома высокого ранга, попросивший не упоминать его имя и должность в печати. При этом Трамп в своем заявлении после подписания закона назвал этот документ ущербным, а ряд включенных в него статей - неконституционными.