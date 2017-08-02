Германия не поддерживает противоречащие международному праву санкции США

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БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Германия считает неприемлемыми экстерриториальные санкции США. Об этом заявили ТАСС в МИД ФРГ, комментируя подписанный в среду американским президентом Дональдом Трампом соответствующий закон.
"Этого и стоило ожидать. Теперь важно, как Трамп будет обходиться с законом, - сказал представитель ведомства. - Потому мы призываем тесно координировать политику санкций с ЕС, как это и предусмотрено законом".
"Противоречащие международному праву экстерриториальные санкции мы неприемлем", - добавил он.
Представитель отметил, что Берлин призывает Вашингтон согласовывать применение санкций против России с Евросоюзом. "Важно, чтобы и в будущем США и Евросоюз координировали санкционную политику в отношении России, - сказал он. - Поэтому мы приветствуем, что в документе это прописано".
В свою очередь, в кабмине ФРГ отметили, что компании ЕС не должны страдать в случае применения санкций. "Мы считаем, что целью санкций не должна быть экономика ЕС, когда речь идет о санкциях из-за поведения России", - сказал ТАСС представитель правительства ФРГ, подчеркнув, что кабмин проанализирует потенциальное воздействие закона на европейские компании.
Европейцев беспокоит упоминание магистрального газопровода "Северный поток - 2" в законе. Документ требует от правительства США "продолжать противодействовать" строительству этого трубопровода. Одновременно в законопроекте говорится, что "правительству США следует сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов" в Европу. В ЕС, в частности, в Германии подчеркивают, что закон позволяет применять санкции в том числе к европейским компаниям, которые сотрудничают с российской стороной в энергетической сфере - именно такое гипотетическое развитие событий в ФРГ называют экстерриториальным влиянием.
Как заявил в минувшую пятницу глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, санкции не должны служить интересам энергетической отрасли. Германия, по его словам, не потерпит, чтобы новый пакет ограничительных мер США, нацеленный в том числе против России, коснулся европейских компаний. В минэкономики федеративной республики со своей стороны указали, что влияние на фирмы ЕС будет нарушать международное право.