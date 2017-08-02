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СМИ: Эрдоган утвердил назначение новых командующих сухопутными войсками, ВВС и ВМС

Международная панорама
2 августа, 20:37 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 2, августа. /ТАСС

Перестановки в армии обусловлены тем, что Анкара намерена усилить борьбу с террористическими группировками на своих южных границах

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АНКАРА, 2 августа. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган утвердил назначение новых командующих сухопутными войсками, военно-воздушными и военно-морскими силами. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает телеканал TRT в среду.

"Высший военный совет постановил, что командующим сухопутными войсками станет бригадный генерал Яшар Гюлер, командующим ВВС - генерал-лейтенант Хасан Кючюкакъюз, командующим ВМС - адмирал Аднан Озбал. Это решение утверждено президентом Эрдоганом", - сказал Калын.

Ранее в среду премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что перестановки в армии обусловлены тем, что Анкара намерена усилить борьбу с террористическими группировками на своих южных границах. "Существующая нестабильная обстановка, бесконтрольные территории и гражданская война возле наших границ является самой главной опасностью", - заявил премьер.

Заседание Высшего военного совета проводится каждый год в августе. В прошлом году на нем было принято решение об увольнении в запас 586 полковников ВС Турции, а также о сокращении срока службы офицеров до 28 лет. Это было сделано для того, чтобы уменьшить число военных, имеющих высшие воинские звания.

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Эрдоган, Реджеп Тайип
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