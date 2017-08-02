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СБ ООН принял резолюцию о предотвращении попадания стрелкового оружия в руки террористов

Международная панорама
2 августа, 20:06 UTC+3 ООН ООН 2, августа. /ТАСС

Документ представила делегация Египта

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ООН, 2 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял в среду первую резолюцию, нацеленную на предотвращение попадания стрелкового оружия и легких вооружений в распоряжение террористов.

За документ, представленный делегацией Египта, проголосовали все члены Совбеза, включая Россию.

В документе подчеркивается, что незаконная передача, накопление и неправомерное использование стрелкового оружия и легких вооружений во многих регионах мира "продолжают создавать угрозы для международного мира и безопасности, приводят к гибели значительного числа людей, усугубляют нестабильность и отсутствие безопасности".

В принятой резолюции СБ ООН настоятельно потребовал от государств воздерживаться от предоставления любой поддержки террористам и призвал правительства принять ряд мер для пресечения поставок оружия боевикам. В частности, в документе содержится рекомендация обеспечить "надлежащую сохранность запасов стрелкового оружия и легких вооружений" и принимать "надлежащие правовые меры в отношении тех, кто сознательно участвует в снабжении террористов оружием". Кроме того, Совбез предложил странам укреплять потенциал судебных и правоохранительных органов, а также усилить пограничный контроль.

В резолюции также указывается на необходимость расширения международного и регионального сотрудничества в сфере контроля за оборотом легкого и стрелкового оружия, а также усиления координации с Международной организацией уголовной полиции (Интерполом) и Всемирной таможенной организацией. Отражена в документе и угроза со стороны террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ): Совбез призвал страны предотвращать любую торговлю с ней и связанными с нею лицами и организациями. При этом в документе не было учтено предложение России, настаивавшей на введении полного торгового эмбарго с подконтрольными ИГ территориями.

Незадолго до голосования с докладом перед членами Совета Безопасности выступил исполнительный директор Управления по наркотикам и преступности ООН Юрий Федотов. Он отметил, что террористы получают оружие различными путями, пользуясь, в том числе, плохим надзором за его оборотом, слабым пограничным контролем, а также путем покупки  на черном рынке. Федотов призвал страны укреплять международное сотрудничество в этой сфере, а также активизировать обмен информацией.

Египетский дипломат Амр Абу аль-Атта, являющийся председателем Совбеза в августе, отметил, что принятая резолюция "подтверждает приверженность всех стран предотвращать попадание оружия" в руки террористов. По его словам, если положения документа не будут выполняться в полной мере, то Совет Безопасности отреагирует должным образом. В свою очередь британский постпред Мэттью Райкрофт подчеркнул, что эффективность резолюций Совета Безопасности зависит от того, насколько добросовестно им будут следовать государства - члены ООН.

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