Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга

КИЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, подписанный президентом США Дональдом Трампом, в конечном итоге негативно повлияет на Украину. Такое мнение в среду выразил лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

"Украина в скором времени ощутит на себе эффект санкционного бумеранга, став разменной монетой в геополитической игре США, стремящихся к мировому господству, ведь главная цель санкций - не поддержка правительства Украины "в восстановлении ее суверенной и территориальной целостности", а как определено в названии самого закона, "противодействие противникам Америки", - заявил Медведчук.

Он пояснил, что США своими последними действиями "продемонстрировали не только России, но также Европе и всему миру, что намерены игнорировать любые другие точки зрения по поводу урегулирования конфликта на Донбассе". Однако, напомнил он, далеко не все на Западе поддерживают такую политику американцев, опасаясь, "что антироссийские заградительные меры скажутся на европейской экономике".

"Но, и это следует признать, они ослабят политическое влияние Франции и Германии (участников "нормандской четверки" - прим. ТАСС) на Украину. А это значит, что уже сейчас можно спрогнозировать ухудшение отношений между Киевом и Брюсселем", - сделал вывод Медведчук.

Кроме того, политик добавил, что "вопрос о введении новых антироссийских санкций решался на фоне звучавших из Вашингтона заявлений о необходимости предоставления Киеву летального оружия, что свидетельствует, что в США не исключают (а определенные политики даже поддерживают) силовой вариант решения конфликта в Украине". Это, по его мнению, "опасный сигнал" для сторонников мирного разрешения конфликта в Донбассе, так как "автоматически означает усиление позиций "партии войны" на Украине".