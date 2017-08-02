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AFP: журналист из Франции задержан в Турции по подозрению в террористической деятельности

Международная панорама
2 августа, 20:30 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 2, августа. /ТАСС

Лу Бюро находится в тюрьме города Ширнак на юго-востоке страны

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ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Турции задержали французского независимого журналиста Лу Бюро, которого они подозревают в террористической деятельности и связях с курдскими сепаратистами.

Об этом сообщило в среду AFP по данным, полученным из турецких юридических источников.

Лу Бюро работал, в частности, на франкоязычный телеканал TV5 Monde, вещающий из Франции и субсидируемый группой франкоговорящих стран. По данным AFP, он был задержан на прошлой неделе на пропускном пункте "Хабур", расположенном на ирако-турецкой границе. После пяти дней пребывания в статусе временно задержанного журналист был помещен под стражу в тюрьму города Ширнак на юго-востоке Турции.

По данным турецкого агентства Anadolu, приводимым AFP, Лу Бюро был задержан после того, как у него были обнаружены фотоснимки, на которых он запечатлен с бойцами действующих в Сирии курдских отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), которых официальная Анкара считает связанными с курдскими сепаратистами Турции. Лу Бюро три года назад уже снял телерепортаж о деятельности СНС на севере Сирии, который был передан в эфир.

Как сообщило AFP в связи с происходящими событиями представитель МИД Франции, дипломатическое ведомство "пристально следит за ситуацией с французским гражданином, задержанным в Турции". В мае этого года также на юго-востоке Турции был арестован другой французский журналист - фотограф Матьяс Депардон. Против него выдвигались аналогичные обвинения в "пропаганде терроризма" и связях с курдскими сепаратистами. После многочисленных официальных протестов Франции, а также общественности этой страны и ее журналистского сообщества Депардон был выслан Турцией после месяца пребывания в тюрьме.

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