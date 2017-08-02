AFP: журналист из Франции задержан в Турции по подозрению в террористической деятельности

Легкоатлеты Меньков, Клишина, Сидорова и Муллина получили аккредитации участников ЧМСпорт 2 августа, 20:50
Пловец Морозов на этапах КМ рассчитывает побить свой же мировой рекорд на 100 м комплексомСпорт 2 августа, 20:44
В музее "Исаакиевский собор" опровергли сообщения СМИ о сокращениях сотрудниковОбщество 2 августа, 20:40
Пловец Морозов не согласен с главным тренером сборной в оценке причин неудачи на ЧМСпорт 2 августа, 20:22
Соболь, Хлесткина и Чен завоевали золотые медали чемпионата России по тяжелой атлетикеСпорт 2 августа, 20:02
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будетПолитика 2 августа, 19:57
МИД РФ выразил протест послу Молдавии в связи с ситуацией вокруг РогозинаПолитика 2 августа, 19:51
Пенс: Трамп подтвердил свою приверженность санкциям против РоссииМеждународная панорама 2 августа, 19:45
Сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету 4х50 м на этапе КМ по плаваниюСпорт 2 августа, 19:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Турции задержали французского независимого журналиста Лу Бюро, которого они подозревают в террористической деятельности и связях с курдскими сепаратистами.
Об этом сообщило в среду AFP по данным, полученным из турецких юридических источников.
Лу Бюро работал, в частности, на франкоязычный телеканал TV5 Monde, вещающий из Франции и субсидируемый группой франкоговорящих стран. По данным AFP, он был задержан на прошлой неделе на пропускном пункте "Хабур", расположенном на ирако-турецкой границе. После пяти дней пребывания в статусе временно задержанного журналист был помещен под стражу в тюрьму города Ширнак на юго-востоке Турции.
По данным турецкого агентства Anadolu, приводимым AFP, Лу Бюро был задержан после того, как у него были обнаружены фотоснимки, на которых он запечатлен с бойцами действующих в Сирии курдских отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), которых официальная Анкара считает связанными с курдскими сепаратистами Турции. Лу Бюро три года назад уже снял телерепортаж о деятельности СНС на севере Сирии, который был передан в эфир.
Как сообщило AFP в связи с происходящими событиями представитель МИД Франции, дипломатическое ведомство "пристально следит за ситуацией с французским гражданином, задержанным в Турции". В мае этого года также на юго-востоке Турции был арестован другой французский журналист - фотограф Матьяс Депардон. Против него выдвигались аналогичные обвинения в "пропаганде терроризма" и связях с курдскими сепаратистами. После многочисленных официальных протестов Франции, а также общественности этой страны и ее журналистского сообщества Депардон был выслан Турцией после месяца пребывания в тюрьме.