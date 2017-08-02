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Пелоси: слова Трампа заставляют сомневаться в том, что он будет вводить санкции против РФ

Международная панорама
2 августа, 20:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, августа. /ТАСС

Демократ призвала республиканцев не позволять президенту спустить на тормозах реализацию нового закона

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ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Письменные заявления президента США Дональда Трампа, обнародованные после подписания им законопроекта об ужесточении санкций в отношении России, заставляют сомневаться в том, что американский лидер намерен применять данные ограничительные меры.

Такое мнение выразила в среду лидер меньшинства в Палате представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси (от штата Калифорния).

"Заявление, сделанное президентом Трампом при подписании [упомянутого документа], вызывает серьезные вопросы относительно того, намерена ли его администрация следовать закону, или она продолжит <...> вознаграждать агрессию Владимира Путина", - отметила Пелоси.

В связи с этим она в собственном письменном заявлении призвала республиканцев, которые в настоящее время контролируют и Палату представителей, и Сенат Конгресса, не позволять Трампу спустить на тормозах реализацию нового закона, предусматривающего ужесточение режима односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. "Республиканский Конгресс не должен позволять Белому дому Трампа увильнуть от выполнения своего долга, заключающегося в том, чтобы ввести санкции за беззастенчивое нападение России на нашу демократию", - утверждала Пелоси. Она выдвинула в заявлении и других схожие обвинения в адрес и России, и Трампа.

Трамп подписал означенный законопроект, сопроводив это целым рядом оговорок. Таким образом данный документ обрел силу закона. Конгресс принял его на прошлой неделе.

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Трамп, Дональд
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