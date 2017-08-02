МИД Польши: новые санкции США в отношении РФ отвечают интересам Варшавы

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ВАРШАВА, 2 августа. /ТАСС/. Польша довольна принятием в США закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, подписанного американским президентом.
Соответствующее заявление распространил в среду МИД республики.
"Польша приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом закона, поддерживающего текущую политику санкций Соединенных Штатов по отношению к РФ", - указало польское ведомство, выразив надежду, что эти меры будут эффективными.
"Расширение в указанном законе санкций в отношении российского энергетического сектора, в том числе фирм, участвующих в проекте "Северный поток - 2", соответствует стратегическим интересам Польши и региона Центральной и Восточной Европы. Он также может способствовать диверсификации поставок энергоносителей в ЕС", - считают в МИД Польши.
Ранее в аппарате Белого дома подтвердили ТАСС, что Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.