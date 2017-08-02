Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Польши: новые санкции США в отношении РФ отвечают интересам Варшавы

Международная панорама
2 августа, 20:54 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 2, августа. /ТАСС

В ведомстве надеются на то, что меры будут эффективными

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 2 августа. /ТАСС/. Польша довольна принятием в США закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, подписанного американским президентом.

Соответствующее заявление распространил в среду МИД республики.

Смотрите также

Что нужно знать о подписанном Трампом законе о санкциях против России

"Польша приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом закона, поддерживающего текущую политику санкций Соединенных Штатов по отношению к РФ", - указало польское ведомство, выразив надежду, что эти меры будут эффективными.

"Расширение в указанном законе санкций в отношении российского энергетического сектора, в том числе фирм, участвующих в проекте "Северный поток - 2", соответствует стратегическим интересам Польши и региона Центральной и Восточной Европы. Он также может способствовать диверсификации поставок энергоносителей в ЕС", - считают в МИД Польши.

Ранее в аппарате Белого дома подтвердили ТАСС, что Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Смотрите также

Германия не поддерживает противоречащие международному праву санкции США

Юнкер: ЕС защитит свои интересы, если США не учтут их при ужесточении санкций против РФ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Взрывы на складе боеприпасов в Абхазии прекратились
2
Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга
3
Медведев: ужесточением санкций США объявили России полноценную торговую войну
4
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Супруг Елизаветы II завершил исполнение своих общественных обязанностей
7
В результате взрывов на военном складе в Абхазии пострадали 19 россиян
Темы дня
Новости партнеров
Реклама