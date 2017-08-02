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Парламент Ливии обвинил Италию в нарушении суверенитета страны

Международная панорама
2 августа, 21:28 UTC+3 КАИР КАИР 2, августа. /ТАСС

В заявлении указывается, что Италия под прикрытием оказания поддержки "стремится перенести кризис, связанный с мигрантами, с итальянской территории в Ливию"

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КАИР, 2 августа. /ТАСС/. Ливийский парламент (Палата представителей), штаб-квартира которого находится в городе Тобрук, обвинил Италию в нарушении суверенитета страны и обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой указать Риму на необходимость соблюдения международного законодательства. Об этом, как сообщил в среду электронный сайт газеты "Аль-Яум ас-Сабиа", говорится в официальном заявлении Палаты представителей Ливии.

"Парламент Ливии полностью отвергает заключенный договор между итальянскими властями и правительством национального согласия Ливии о предоставлении помощи в вопросе противодействия незаконной миграции", - отмечается в документе. 

В заявлении указывается, что Италия под прикрытием оказания поддержки "стремится перенести кризис, связанный с мигрантами, с итальянской территории в Ливию посредством перемещения десятков тысяч незаконных мигрантов на ливийскую землю". Подобные действия Рима, подчеркивается в заявлении парламента, будут иметь "самые опасные последствия для Ливии в социально-экономической области и в сфере безопасности, особенно при той сложнейшей обстановке, в которой находится сейчас страна".

Палата представителей объявила, что все договоренности между Италией и ливийским правительством национального согласия, являются нелегитимными до тех пор, пока не будут утверждены парламентом Ливии, "единственным ливийским законным законодательным органом". Палата представителей обратилась в СБ ООН с тем, чтобы он указал Италии "на необходимость соблюдать международные законы об уважении суверенитета других государств".

Ранее сообщалось, что итальянский парламент одобрил совместную с Ливией миссию с участием кораблей ВМС Италии по борьбе с незаконной перевозкой людей. В задачи миссии, которая будет осуществляться совместно с ливийцами, входит техническая поддержка в выявлении незаконных перевозчиков мигрантов в Сицилийском проливе. Министр обороны Италии Роберта Пинотти заверила, что не будет никакого нарушения суверенитета Ливии. С начала этого года на Апеннины по морю прибыли более 95 тыс. мигрантов, Рим заявил о том, что ресурс для их приема исчерпан.

В Ливии в настоящее время по сути параллельно существуют два правительства - поддерживаемое международным сообществом кабинет национального согласия Фаиза Сараджа и восточный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, лояльный Палате представителей (ПП, избранный постоянный парламент, заседающий в Тобруке). На фоне непрекращающегося хаоса в стране продолжают действовать десятки формирований бывших повстанцев, в рядах которых немало радикальных исламистов, в том числе из "Аль-Каиды" и боевиков "Исламского государства" (обе террористические группировки запрещены в РФ).

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Борьба с "Исламским государством"
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