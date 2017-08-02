В Белом доме представили законопроект о новом порядке выдачи грин-карт

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ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Сенаторы-республиканцы в среду представили в Белом доме законопроект о введении новых ограничений и условий для выдачи рабочих виз. Текст инициативы также лично поддержал президент страны Дональд Трамп.
"Еще будучи кандидатом [в президенты] я агитировал за иммиграционную систему, основанную на достоинствах, которая защищала бы американских рабочих и налогоплательщиков", - сказал Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.
По его словам, вносимый в Конгресс законопроект "изменит порядок выдачи Соединенными Штатами грин-карт лицам из других стран". "Грин-карта дает право на постоянное проживание, разрешение на работу и быстрый способ получить гражданство", - напомнил президент.
Однако, продолжил он, в течение последних десятилетий в США приезжали люди с низкой квалификацией, иммигранты, которые получали низкие зарплаты. Новый законопроект заменяет собой прежний порядок и "вводит новую, основанную на очках систему по получению грин-карт".
"В рамках этого конкурсного процесса предпочтение будет отдаваться тем претендентам, кто говорит по-английски, обеспечивает себя и свои семьи и обладает навыками, которые полезны для нашей экономики", - пояснил Трамп.
Президент США подчеркнул, что инициатива в первую очередь направлена на защиту американцев, которые станут получать больше за счет сокращения потока низко квалифицированной рабочей силы.
Согласно материалам, распространенным пресс-службой Белого дома, в законопроекте предлагается ликвидировать нынешнюю систему розыгрыша виз, которая названа устаревшей, а также обслуживающей "сомнительные экономические и гуманитарные интересы".
Снижается также квота на получение права на постоянное проживание беженцами. На это теперь смогут рассчитывать 50 тыс. человек в год в возрасте от 13 лет. Действующая квота в материалах не уточняется.
Разработчиками законопроекта выступили двое сенаторов-республиканцев - Том Коттон (от штата Арканзас) и Дэвид Пердью (от штата Джорджия).