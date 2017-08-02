Тиллерсон не будет встречаться в Маниле с главой МИД КНДР

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не собирается проводить встречи с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на полях предстоящих в ближайшие выходные дни мероприятий по линии АСЕАН в столице Филиппин. Об этом сообщила на специальном брифинге для журналистов и. о. помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.

"У госсекретаря нет планов встречаться с министром иностранных дел Северной Кореи в Маниле. Я не ожидаю, что это произойдет", - заявила сотрудник внешнеполитического ведомства США. Рекс Тиллерсон и Ли Ён Хо планируют принять участие в совещаниях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, намеченных на субботу и воскресенье в Маниле.

По словам Торнтон, Вашингтон надеется, что КНДР на каком-то этапе в будущем все же решит начать "серьезное обсуждение с мировым сообществом" вопроса об отказе от ядерных и ракетных разработок, а также того, что Пхеньян "может рассчитывать приобрести взамен в результате этого решения". "[Но] в данный момент мы не усматриваем никаких признаков того, что северокорейская сторона готова вступить с нами в такую серьезную дискуссию. И мы говорим, что сейчас важно создать условия, чтобы они начали думать по-другому о своей приверженности реализации этих оружейных программ. Поэтому в настоящее время мы все еще находимся на этапе наращивания давления на северокорейский режим, усиления его ощущения изоляции", - сказала дипломат.

Комментируя далее сведения о готовности администрации Трампа развернуть торговую войну с Китаем из-за отсутствия прогресса в урегулировании проблемы ядерных и ракетных разработок в КНДР, она утверждала, что эти два блока вопросов не связаны между собой "транзакционным образом", то есть при их рассмотрении не используется принцип размена. Торнтон подтвердила, что американское правительство увязывает эти два комплекса вопросов "своего рода философским образом", когда размышляет о "будущем отношений США и Китая". "Они, так сказать, идут параллельно друг другу", - отметила и. о. помощника госсекретаря США, говоря об этих двух блоках вопросов. Однако подчеркнула она, США действительно продолжают считать, что КНР "может сделать намного больше", чтобы содействовать денуклеаризации Корейского полуострова.

Торнтон также подтвердила, что положение в Южно-Китайском море "будет находиться в центре внимания на предстоящих встречах" в Маниле по линии АСЕАН и Восточноазиатского саммита. Предполагается, что на "этих министерских встречах" будет завершена разработка регионального кодекса поведения АСЕАН и Китая, касающаяся действий на море, уточнила дипломат.

Она не отрицала, что у Тиллерсона состоится в Маниле и ряд двусторонних встреч, в том числе, видимо, с главой МИД КНР Ван И.