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Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР

Международная панорама
2 августа, 23:51 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 2, августа. /ТАСС

Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин отметил, что украинские подразделения также открыли огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия

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ДОНЕЦК, 2 августа. /ТАСС/. Украинские силовики в среду вечером совершили попытку прорыва позиций провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на южном участке линии соприкосновения. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"С наступлением темноты, в 21:00, две диверсионно-разведывательные группы противника численностью по 10-15 человек предприняли попытку проникнуть на территорию республики в районе Водяного, но, зайдя на собственное минное поле, подорвались".- цитирует его Донецкое агентство новостей.

Басурин отметил, что украинские подразделения также открыли огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 21 июня согласовали очередное прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе, так называемое хлебное перемирие на время сбора урожая. Оно официально вступило в силу с 24 июня, однако обстрелы продолжаются.

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Персоны
Басурин, Эдуард Александрович
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Кризис на Украине
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