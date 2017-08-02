Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР

ДОНЕЦК, 2 августа. /ТАСС/. Украинские силовики в среду вечером совершили попытку прорыва позиций провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на южном участке линии соприкосновения. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"С наступлением темноты, в 21:00, две диверсионно-разведывательные группы противника численностью по 10-15 человек предприняли попытку проникнуть на территорию республики в районе Водяного, но, зайдя на собственное минное поле, подорвались".- цитирует его Донецкое агентство новостей.

Басурин отметил, что украинские подразделения также открыли огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 21 июня согласовали очередное прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе, так называемое хлебное перемирие на время сбора урожая. Оно официально вступило в силу с 24 июня, однако обстрелы продолжаются.