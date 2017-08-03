СМИ: Катар направил в СБ ООН жалобу на Египет с обвинением в предвзятости

КАИР, 3 августа. /ТАСС/. Катар подал в Совет Безопасности жалобу на Египет, обвинив Каир в предвзятом отношении и использовании в корыстных целях постов, которые занимают представители республики в ООН. Об этом в четверг сообщила газета Al Watan со ссылкой на высказывания египетских дипломатов в ООН.

По их словам, Катар передал в СБ ООН и лично генеральному секретарю Антониу Гутерришу жалобу, обвиняя Египет "в использовании членства в Совбезе для достижения своих особых политических целей". В жалобе указывается, что Каир якобы использует и занимаемый египетским представителем пост председателя комитета по противодействию терроризму при СБ ООН, чтобы "сводить счеты с отдельными государствами". По мнению Дохи, подобное поведение Египта "подрывает объективность работы и доверие к этому комитету".

Египетские дипломаты в ООН заметили, что "ответят на жалобу Катара соответствующим образом". "Ответ будет дан после согласования с руководством Египта с учетом нынешнего конфликта вокруг Катара и в соответствии с принципами ООН", - пояснили представители республики.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения арабских соседей необоснованными. Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару. До сих пор стороны так и не пришли к взаимоприемлемому решению.