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Нижняя палата парламента Бразилии проголосовала против предъявления обвинений Темеру

Международная панорама
3 августа, 2:22 дата обновления: 3 августа, 2:41 UTC+3

Это означает, что уголовный процесс против главы государства будет приостановлен до завершения его мандата в конце 2018 года

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ТАСС, 3 августа. Нижняя палата парламента Бразилии высказалась в среду против предъявления президенту страны Мишелу Темеру обвинений в коррупции. Против инициативы на заседании, которое транслирует в прямом эфире телеканал Globo, уже проголосовали 159 депутатов, один воздержался, еще 12 отсутствовали.

Для продолжения судебного разбирательства инициативу должны были поддержать не менее двух третей членов нижней палаты законодательного органа, то есть 342 депутата из 513. Решение нижней палаты означает, что уголовный процесс против главы государства будет приостановлен до завершения его мандата в конце 2018 года.

Заседание идет уже более 11 часов. Во время дебатов и голосования между депутатами несколько раз вспыхивали перепалки. Кроме того, сторонники проведения расследования разбросали в зале фальшивые деньги с изображением Темера.

26 июня Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с запросом о предъявлении главе государства обвинений в коррупции. По версии ведомства, с марта по апрель текущего года Темер получил "незаконные блага в размере 500 тысяч реалов ($152 тысячи)" от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos. Глава государства в свою очередь заявил, что утверждения генпрокуратуры лишены доказательной базы.

Согласно бразильскому законодательству, президент обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия.

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