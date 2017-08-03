Директор по разведке Совета нацбезопасности при Белом доме ушел в отставку

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ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Директор по разведке Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Эзра Коэн-Ватник освободил свою должность. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду представителем Белого дома.
"[Помощник по нацбезопасности президента США] генерал Герберт Макмастер ценит прекрасную работу, которую вел директорат СНБ по разведке под руководством Коэн-Ватника. Он принял решение, что на сегодняшний день для того, чтобы двигаться дальше, ему нужен другой опыт. Генерал Макмастер убежден, что Эзра еще сделает существенный вклад в национальную безопасность [США], выполняя другую роль в администрации", - отмечается в заявлении.
Как ранее сообщали местные СМИ, Макмастер уже пытался уволить Коэн-Ватника с должности директора по разведке в СНБ, на которую последнего назначил еще бывший помощник по нацбезопасности главы государства Майкл Флинн. Прежде такая инициатива встретила протест со стороны главного политстратега Белого дома Стива Бэннона, старшего советника президента Джареда Кушнера, а также самого Дональда Трампа.
Каковы в действительности причины ухода или увольнения специалиста с этой должности, пока не известно, однако эксперты предполагают, что это может быть связано с назначением нового руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли, который в первый же день начал "кадровую чистку", уволив директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи. Последний находился в этой должности всего 10 дней.