Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон об ужесточении санкционного режима в отношении трех стран: России, Ирана и КНДР. Документ стал результатом активной и продолжительной работы членов обеих партий в Конгрессе, он был принят подавляющим числом голосов. Глава государства, поставив свою подпись под текстом, буквально обрушился с критикой в адрес законодателей и постарался не обрубать диалог с Москвой.

Во имя национального единства

Журналисты узнали о подписании этого законопроекта постфактум. Сначала эту новость со ссылкой на свои источники сообщило агентство Bloomberg, а после пресс-служба Белого дома сделала формальное объявление.

Затем представители администрации распространили от имени Трампа два заявления, схожие по содержанию, но весьма разные по тону. В первом случае президент подтвердил, что поддерживает прописанные в законе "жесткие меры", направленные на сдерживание "плохого поведения режимов-изгоев в Тегеране и Пхеньяне". "Я также выступаю за то, чтобы дать ясно понять: Америка не станет мириться с вмешательством в наши демократические процессы, и мы будем стоять на одной стороне с нашими союзниками и друзьями против подрывной деятельности и дестабилизации со стороны России", - добавил Трамп.

"Я подписываю этот законопроект ради национального единства. Он [закон] представляет желание американского народа увидеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений с Соединенными Штатами", - говорилось в тексте заявления. Хозяин Белого дома утверждал, что при работе над законопроектом в Конгрессе опасения европейских партнеров и американского бизнеса были учтены. "Мы добились прогресса и улучшили текст, предоставив министерству финансов больше гибкости при принятии решений о выдаче обычных лицензий американским предприятиям, людям и компаниям", - заверил глава государства.

Более того, предупредил он, первоначальная версия инициативы мешала бы Вашингтону добиваться ряда договоренностей, это могло "серьезно сблизить Китай, Россию и Северную Корею". К слову, России в заявлении был посвящен отдельный абзац. "Мы надеемся, что наши две страны будут сотрудничать по главным глобальным проблемам и эти санкции станут более не нужны", - писал Трамп.

Сгладить ситуацию со своей стороны постарался и вице-президент США Майкл Пенс, который пообщался с прессой на борту своего самолета, возвращаясь из Черногории. По его словам, решение Трампа подписать закон демонстрирует, что нынешняя администрация надеется "на лучшие дни и лучшие отношения" с РФ, но это будет зависеть от того, "изменит ли Россия свое поведение и откажется ли она от дестабилизирующей активности". Более того, он считает, что Москве следовало бы "работать над разрешением проблем в Грузии, на Украине и везде, где они возникли из-за российской агрессии в прошлом".

Неконституционный и поспешный

Второе же заявление Трампа, которое скорее было обращено к Конгрессу, посвящено уже "достоинствам" самого нового закона. "В своем стремлении поскорее принять этот законопроект Конгресс включил в него ряд явно неконституционных положений", - отмечает Трамп. Он, в частности, выделяет раздел, согласно которому США не признают "незаконные вторжения и оккупацию Абхазии, Южной Осетии, Крыма, Восточной Украины и Приднестровья".

"Эти положения направлены на то, чтобы лишить президента исключительного конституционного права признавать иностранные правительства, в том числе, и территориальные границы", - добавил хозяин Белого дома.

Помимо этого, Трамп также раскритиковал решение Конгресса лишить его права единолично снять с России санкции. "Законопроектом обозначен период для рассмотрения [решения об отмене санкций], который не дает президенту возможности предпринимать конкретные действия", - констатировал Трамп, пообещав при этом дать Конгрессу "полную возможность воспользоваться этими процедурами".

Трамп также отчитал законодателей за стремление диктовать Белому дому, с кем и как вести внешнюю политику. Ведь новый закон, посетовал президент, лишает его возможности принимать иностранных послов, так как среди них могут оказаться фигуранты санкционных списков. Глава американской администрации также выразил надежду на то, что новые нормы не помешают США участвовать в разрешении конфликта на Украине.

В Белом доме предпочли ничего не добавлять

Тема закона о санкциях стала одной из основных в ходе прошедшего в среду регулярного пресс-брифинга пресс- секретаря Белого дома Сары Сандерс, который длился чуть дольше 14 минут. Фактически, на все уточняющие вопросы Сандерс отвечала заглавной фразой из заявления Трампа о том, что тот "поддерживает жесткие меры против режимов-изгоев...". Журналисты избрали другую тактику, поинтересовавшись, будет ли Трамп подписывать и другие "неконституционные" законопроекты. Но пресс-секретарь от рассуждений на эту тему отказалась.

По словам Сандерс, Трамп не говорил с президентом России Владимиром Путиным перед подписанием документа.

В Конгрессе не все довольны

На Капитолийском холме первыми на комментарии Трампа откликнулись его политические оппоненты. "Заявление, сделанное президентом Трампом при подписании [документа], вызывает серьезные вопросы относительно того, намерена ли его администрация следовать закону, или она продолжит <...> вознаграждать агрессию Владимира Путина", - такое мнение выразила лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси.

Недовольны оказались и республиканцы. Один из идеологов новых санкций сенатор Линдси Грэм высказал недовольство тем, как Трамп подписал закон. "В конечном итоге, Россия посчитает все это проявлением слабости. Президент подписал законопроект о санкциях после того, как обе палаты поддержали его большинством голосов, пересиливающих его право вето", - указал он. По мнению политика, нынешняя администрация "не намерена серьезно противостоять России".

Ближайший соратник Грэма и частый критик нынешнего президента США Джон Маккейн отозвался более взвешенно. "Я приветствую решение президента Трампа подписать закон, подразумевающий введение новых санкций против России, Ирана и КНДР. <...> Обеспокоенность, которая выражена в заявлении о подписании президентом [законопроекта] вряд ли удивляет, но является неуместной", - полагает он.

Лидеры республиканцев критику со стороны Трампа предпочли не замечать. "Сегодня Соединенные Штаты направили мощный сигнал нашим противникам о том, что они будут отвечать за свои действия", - сказал спикер Палаты представителей Пол Райан.

Надежды больше нет

В Москве оптимизм Трампа и Пенса насчет "лучших дней" и "сотрудничества по глобальным проблемам" явно не разделяют. "Надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец", - написал на своей странице в Facebook премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", - отметил глава правительства, добавив, что "американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа".

"Американским любителям санкций, ввергнувшим США в русофобскую истерику, давно пора избавиться от иллюзий и уяснить, что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами", - указали со своей стороны в МИД РФ.

Ужесточение санкций

Подписанный Трампом документ облек в форму закона ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов. Речь идет о рестрикциях, введенных 6 марта и 18 декабря 2014 года, 1 апреля 2015 года, 26 июля и 29 декабря 2016 года. Эти санкции создали существенные препятствия на пути сотрудничества ВС России и США, а также спецслужб и военно-промышленных комплексов двух стран, получения российской экономикой, прежде всего энергетическими компаниями, кредитных средств на Западе. В то же время партнерство в области освоения космического пространства, точнее продукция и услуги, приобретаемые NASA у российской стороны, выводится из-под действия этих рестрикций.

В текст также вошло положение о том, что политика США должна в том числе заключаться в противодействии строительству трубопровода "Северный поток - 2". Лица, инвестирующие в энергетический сектор в России, также могут попасть в черные списки.

Помимо этого, теперь министр финансов США при взаимодействии с директором нацразведки и госсекретарем, должен предоставить профильным комитетам Конгресса доклад "с описанием потенциального эффекта от расширения санкций", вводимых в контексте ситуации на Украине, на суверенный долг. Цель этого запроса не уточняется.

Для американских физических лиц и компаний вводится запрет на проведение с РФ транзакций, сделок и предоставление кредитов сроком дольше, чем 14 дней. Сейчас это ограничение составляет 90 дней.

Кроме того, законопроект разрешает вводить новые санкции (в виде блокирования банковских активов, невыдачи американских въездных виз и тому подобного) за "деятельность, подрывающую кибербезопасность <...> в интересах правительства Российской Федерации". При этом он меняет содержание ряд уже принятых в последние годы в США законов, обязывая президента в некоторых конкретных случаях использовать в отношении России новые санкции, а не просто рекомендуя ему рассмотреть такую возможность.

Законопроектом также предусмотрены санкции за оказание помощи и сотрудничество с Ираном и КНДР. К примеру, рестрикции грозят тем, кто поставляет в Иран вооружения, занимается техническим обслуживанием иранской техники и помогает военным ее осваивать. Отдельно предусматриваются санкции в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - элитных частей иранских Вооруженных сил. Это же относится к иностранным лицам, сотрудничающим с КСИР.

Что же касается КНДР, то посвященной ей раздел также косвенно касается России. Теперь президент в течение ближайших 180 дней, а затем каждый год в течение пяти лет должен будет предоставлять профильным комитетам Конгресса список операторов портов и воздушных гаваней, которые способствовали импорту или экспорту из КНДР, нарушая тем самым введенные ООН санкции. Отдельно Белый дом должен будет проанализировать деятельность ряда портов в Китае, Иране, портов Латакия и Тартус в Сирии, а также российских портов Находка, Ванино и Владивостокского морского порта на предмет соблюдения ими ограничений, действующих против КНДР.