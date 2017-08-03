Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Венесуэлы назначил нового министра иностранных дел

Международная панорама
3 августа, 3:49 дата обновления: 3 августа, 4:20 UTC+3 ТАСС

Занимавший этот пост Самуэль Монкада будет представлять страну в Организации американских государств

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил в отставку Самуэля Монкаду, занимавшего пост министра иностранных дел страны. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По сведениям агентства, его преемником назначен Хорхе Арреаса, который ранее возглавлял министерство экологического развития горнорудной промышленности.

Президент Боливарианской Республики заявил, что Монкада теперь будет представлять страну в Организации американских государств (ОАГ).

"Я наделяю товарища Самуэля Монкаду особыми полномочиями, чтобы он устроился в Вашингтоне как заместитель министра, курирующий отношения с Северной Америкой, и посол в ОАГ, чтобы защищать мир и достоинство Венесуэлы", - цитирует главу государства радиостанция Union Radio. Монкада пробыл в должности министра менее трех месяцев.

Примечательно, что в конце апреля текущего года Мадуро заявил о том, что Венесуэла никогда не вернется в состав ОАГ. Решение о выходе из регионального блока было принято после того, как было созвано заседание глав МИД государств - членов по ситуации в Боливарианской Республике без согласия Каракаса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
2
В США семейная пара призналась в насилии над усыновленным в РФ юношей
3
Небензя: РФ располагает данными о причастности спецслужб к поставкам оружия террористам
4
Спасатели на Камчатке освободили из сетей редкого кита
5
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране 4 августа
6
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
7
Медведев: ужесточением санкций США объявили России полноценную торговую войну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама