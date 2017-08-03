Президент Венесуэлы назначил нового министра иностранных дел

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ТАСС, 3 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил в отставку Самуэля Монкаду, занимавшего пост министра иностранных дел страны. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.
По сведениям агентства, его преемником назначен Хорхе Арреаса, который ранее возглавлял министерство экологического развития горнорудной промышленности.
Президент Боливарианской Республики заявил, что Монкада теперь будет представлять страну в Организации американских государств (ОАГ).
"Я наделяю товарища Самуэля Монкаду особыми полномочиями, чтобы он устроился в Вашингтоне как заместитель министра, курирующий отношения с Северной Америкой, и посол в ОАГ, чтобы защищать мир и достоинство Венесуэлы", - цитирует главу государства радиостанция Union Radio. Монкада пробыл в должности министра менее трех месяцев.
Примечательно, что в конце апреля текущего года Мадуро заявил о том, что Венесуэла никогда не вернется в состав ОАГ. Решение о выходе из регионального блока было принято после того, как было созвано заседание глав МИД государств - членов по ситуации в Боливарианской Республике без согласия Каракаса.