Президент Венесуэлы назначил нового министра иностранных дел

ТАСС, 3 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил в отставку Самуэля Монкаду, занимавшего пост министра иностранных дел страны. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По сведениям агентства, его преемником назначен Хорхе Арреаса, который ранее возглавлял министерство экологического развития горнорудной промышленности.

Президент Боливарианской Республики заявил, что Монкада теперь будет представлять страну в Организации американских государств (ОАГ).

"Я наделяю товарища Самуэля Монкаду особыми полномочиями, чтобы он устроился в Вашингтоне как заместитель министра, курирующий отношения с Северной Америкой, и посол в ОАГ, чтобы защищать мир и достоинство Венесуэлы", - цитирует главу государства радиостанция Union Radio. Монкада пробыл в должности министра менее трех месяцев.

Примечательно, что в конце апреля текущего года Мадуро заявил о том, что Венесуэла никогда не вернется в состав ОАГ. Решение о выходе из регионального блока было принято после того, как было созвано заседание глав МИД государств - членов по ситуации в Боливарианской Республике без согласия Каракаса.