Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конституционная ассамблея Венесуэлы начнет работу 4 августа

Международная панорама
3 августа, 4:02 UTC+3 ТАСС

Однопалатный учредительный орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© AP Photo/Ariana Cubillos

ТАСС, 3 августа. Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы соберется на первое заседание 4 августа. Об этом заявил в среду в эфире телеканала Venezuela de Television президент страны Николас Мадуро.

Смотрите также

"Глубокое разочарование": реакция латиноамериканских стран на выборы в КА Венесуэлы

Однопалатный учредительный орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны. Венесуэльская оппозиция, контролирующая парламент, отказалась участвовать в выборах в КА и признавать результаты голосования. Известно, что члены КА займутся чисткой кадров в Генеральной прокуратуре страны, глава которой - Луиса Ортега Диас - неоднократно выступала против ее созыва. Кроме того, Мадуро предложил создать в КА комиссию, которая занялась бы "защитой национального суверенитета и распространением правды о Венесуэле", как указывает Венесуэльское агентство новостей.

Принятое в мае главой государства решение о созыве КА без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, в которой на тот момент уже месяц проходили крупные антиправительственные выступления.

По последним данным, в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали около 5 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

Смотрите также

Мадуро под ударом: насколько опасны для Венесуэлы санкции США

Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция

Мадуро: Конституционная ассамблея положит конец парламентскому саботажу в Венесуэле

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
2
В США семейная пара призналась в насилии над усыновленным в РФ юношей
3
Небензя: РФ располагает данными о причастности спецслужб к поставкам оружия террористам
4
Спасатели на Камчатке освободили из сетей редкого кита
5
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране 4 августа
6
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
7
Медведев: ужесточением санкций США объявили России полноценную торговую войну
Темы дня
Новости партнеров
Реклама