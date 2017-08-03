Конституционная ассамблея Венесуэлы начнет работу 4 августа

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ТАСС, 3 августа. Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы соберется на первое заседание 4 августа. Об этом заявил в среду в эфире телеканала Venezuela de Television президент страны Николас Мадуро.
Однопалатный учредительный орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны. Венесуэльская оппозиция, контролирующая парламент, отказалась участвовать в выборах в КА и признавать результаты голосования. Известно, что члены КА займутся чисткой кадров в Генеральной прокуратуре страны, глава которой - Луиса Ортега Диас - неоднократно выступала против ее созыва. Кроме того, Мадуро предложил создать в КА комиссию, которая занялась бы "защитой национального суверенитета и распространением правды о Венесуэле", как указывает Венесуэльское агентство новостей.
Принятое в мае главой государства решение о созыве КА без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, в которой на тот момент уже месяц проходили крупные антиправительственные выступления.
По последним данным, в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали около 5 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.