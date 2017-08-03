Глава МИД Японии назначен председателем политсовета правящей партии

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел в четверг перестановки в руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), назначив министра иностранных дел Фумио Кисиду, временно исполняющего обязанности главы оборонного ведомства, председателем политического совета. Этот внутрипартийный пост считается четвертым по важности.

Согласно утвержденному указу, свои обязанности продолжат исполнять генеральный секретарь Тосихиро Никаи и заместитель председателя ЛДП Масахико Комура.

Как ожидается, в ходе запланированных на вторую половину дня перестановок Кисида лишится поста главы МИД. По данным СМИ, соратники Кисиды из его фракции уговаривали политика покинуть правительство, чтобы получить опыт работы в административной верхушке правящей партии и в будущем в полную силу побороться за пост главы ЛДП. В то же время премьер хотел, чтобы он остался в кабмине.

Кисида неоднократно высказывал намерение участвовать в намеченных на сентябрь 2018 года выборах председателя ЛДП, что в случае победы и сохранения текущего положения дел в парламенте позволит ему претендовать на пост премьер-министра страны.