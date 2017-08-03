Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Японии назначен председателем политсовета правящей партии

Международная панорама
3 августа, 4:51 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 3, августа. /ТАСС

Согласно утвержденному указу, свои обязанности продолжат исполнять генеральный секретарь Тосихиро Никаи и заместитель председателя Либерально-демократической партии Масахико Комура

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел в четверг перестановки в руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), назначив министра иностранных дел Фумио Кисиду, временно исполняющего обязанности главы оборонного ведомства, председателем политического совета. Этот внутрипартийный пост считается четвертым по важности.

Смотрите также
Синдзо Абэ

Политическая нестабильность в Японии: за кем последнее слово?

Согласно утвержденному указу, свои обязанности продолжат исполнять генеральный секретарь Тосихиро Никаи и заместитель председателя ЛДП Масахико Комура.

Как ожидается, в ходе запланированных на вторую половину дня перестановок Кисида лишится поста главы МИД. По данным СМИ, соратники Кисиды из его фракции уговаривали политика покинуть правительство, чтобы получить опыт работы в административной верхушке правящей партии и в будущем в полную силу побороться за пост главы ЛДП. В то же время премьер хотел, чтобы он остался в кабмине.

Кисида неоднократно высказывал намерение участвовать в намеченных на сентябрь 2018 года выборах председателя ЛДП, что в случае победы и сохранения текущего положения дел в парламенте позволит ему претендовать на пост премьер-министра страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абэ, Синдзо Кисида, Фумио
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
2
Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга
3
Спасатели на Камчатке освободили из сетей редкого кита
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В США семейная пара призналась в насилии над усыновленным в РФ юношей
6
"Барселона" объявила о желании Неймара покинуть клуб
7
Небензя: РФ располагает данными о причастности спецслужб к поставкам оружия террористам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама