Трамп опроверг слухи о том, что он назвал Белый дом "настоящей дырой"

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ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию американского спортивного журнала Golf, в которой говорится, что американский лидер в частной беседе назвал Белый дом "настоящей дырой".
"Я люблю Белый дом, одно из самых прекрасных зданий (и мест жительства), что я видел. Однако лживые СМИ говорят, что я назвал его дырой. Вот уж неправда", - написал Трамп в среду в своем Twitter.
I love the White House, one of the most beautiful buildings (homes) I have ever seen. But Fake News said I called it a dump - TOTALLY UNTRUE— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 августа 2017 г.
Как сообщило во вторник издание, глава государства высказал такое мнение недавно членам своего гольф-клуба в штате Нью-Джерси. Трампу задали вопрос, почему он весьма часто посещает это место в выходные. "Этот Белый дом - настоящая дыра", - посетовал в ответ президент США.
Во время предвыборной кампании в США в прошлом году Трамп неоднократно сравнивал вашингтонскую бюрократию и истеблишмент с болотом, которое требуется осушить. В конце июля президент сравнил процесс реформирования американской общественно-политической жизни с прочисткой канализационной системы. Сделав такую запись в своем Twitter, он предложил начать со средств массовой информации, которые распространяют "лживые новости".