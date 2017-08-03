Опрос: рейтинг поддержки Трампа достиг нового минимума

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НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Рейтинг поддержки американцами президента США Дональда Трампа снизился до 33% и достиг самого низкого показателя с момента его инаугурации в Вашингтоне 20 января. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного Квиннипэкским университетом.
Как выяснили исследователи, 61% респондентов заявил, что недовольны тем, как Трамп справляется с обязанностями президента. 33% придерживаются обратной точки зрения, остальные не смогли или отказались ответить на поставленный вопрос.
29 июня университет опубликовал результаты предыдущего опроса. Согласно ему, соотношение недовольных работой президента и одобряющих ее составляло 55% на 40%. На тот момент это был самый низкий показатель поддержки Трампа.
Теперь 62% респондентов (против 34%) считают главу государства нечестным. 63% опрошенных (против 34%) упрекают Трампа в отсутствии качеств настоящего лидера, а 59% (против 39%) полагают, что ему нет дела до простых американцев.
Согласно итогам исследования, 63% его участников верят в то, что Россия пыталась вмешиваться в ход предвыборной кампании в США в прошлом году. 31% респондентов так не считает. 32% опрошенных уверены, что Трамп не совершал ничего предосудительного в плане встреч членов его команды с россиянами. 30% подозревают, что республиканец в этом плане преступил закон, а 30% респондентов не исключают, что он нарушил нормы этики.
Исследование было проведено по телефону по всей стране в период с 27 июля по 1 августа среди 1125 американцев, имеющих право голоса. Погрешность результатов составляет 3,4 процентных пункта.