CNN: Скарамуччи составил план кардинального улучшения отношения между Трампом и СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Энтони Скарамуччи на посту директора по коммуникациям Белого дома собирался кардинально изменить к лучшему отношения администрации президента США Дональда Трампа с американскими СМИ. Как сообщила в среду телекомпания CNN, Скарамуччи составил план действий, но из-за своей неожиданной отставки не успел изложить его новому руководителю аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли.

Телекомпания изложила содержание этого плана, предоставленного, по ее словам, самим экс-директором по коммуникациям. Скарамуччи предлагал, в частности, создать своего рода книгу жалоб для аккредитованных при Белом доме журналистов, перестать вступать с ними в препирательства на регулярных пресс-брифингах и передавать более позитивную информацию для печати. Это позволило бы пресс-службе Белого дома тратить меньше сил и времени на отражение нападок со стороны СМИ и опровержение публикаций, основанных на анонимных источниках, поясняет CNN.

По ее информации, Скарамуччи также предлагал устраивать каналы прямого общения членов правительства США с гражданами страны и сделать в глазах народа президента более гуманным и человечным. Например, проводить лотереи или благотворительные аукционы за право сыграть с Трампом в гольф.

О назначении Скарамуччи на указанную должность было объявлено 21 июля. Вскоре после этого он позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения Трампа, обвинив их в утечках информации. В их число вошел и теперь уже бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, который оставил свой пост в самом конце прошлой недели. Келли официально занял его место в понедельник, до этого он руководил министерством внутренней безопасности.

Трамп в последние месяцы регулярно выступал с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в том числе телекомпании CNN. Он обвиняет журналистов в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и ссылках на несуществующие источники. Президент США пообещал бороться с незаконными утечками информации.