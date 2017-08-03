Духовный лидер Ирана утвердил на посту президента Хасана Роухани

Тренер "Халла" Слуцкий сравнил себя с ГагаринымСпорт 3 августа, 10:27
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с московским "Динамо" 3 сентябряСпорт 3 августа, 10:23
"Рак — это мой дружок". Онкобольная девушка о том, почему она благодарна опухолиОбщество 3 августа, 10:22
Цифровые открытки и 24-метровый триколор украсят Москву ко Дню Государственного флагаМосква 3 августа, 10:16
Загрузка газопровода OPAL начала расти после снятия судебных ограниченийЭкономика и бизнес 3 августа, 10:14
Жуков: во второй части дорожной карты WADA нет ничего нового, требования выполняютсяСпорт 3 августа, 10:07
По следам Пенса: что вице-президент США пообещал Эстонии, Грузии и ЧерногорииМеждународная панорама 3 августа, 10:00
Министр: екатеринбургские бассейны оказались не готовы к проведению Кубка ПоповаСпорт 3 августа, 9:55
Мобильные ДК и библиотеки-коворкинги: как в регионах развивают культурную инфраструктуруКультура 3 августа, 9:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 августа. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи утвердил в должности президента Исламской Республики Хасана Роухани. Торжественная церемония прошла в четверг в мечети имама Хомейни в Тегеране, сообщил телеканал PressTV.
На ней присутствовали представители высших органов власти, депутаты Меджлиса (парламента), члены Наблюдательного и Согласительного советов Ирана, представители высшего военного командования, а также руководители иностранных дипломатических миссий.
Согласно конституции республики, с этого момента начинается отсчет четырехлетнего президентского срока Роухани. 5 августа избранный президент принесет присягу в здании Меджлиса, тем самым завершив процедуру инаугурации. Ожидается, что в торжествах примут участие свыше 100 иностранных делегаций - рекордное число для подобного мероприятия в Иране. Как отмечали в Тегеране, такой высокий уровень представительства является "важным посланием" миру в свете антииранской политики новой администрации США.
68-летний Роухани был переизбран на второй срок по результатам прошедших 19 мая президентских выборов. За его кандидатуру отдали свои голоса 57% избирателей (23,5 млн человек). На выборах в 2013 году Роухани победил в первом туре, набрав 50,68% голосов.