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Духовный лидер Ирана утвердил на посту президента Хасана Роухани

Международная панорама
3 августа, 9:55 UTC+3 ТАСС

На торжественной церемонии присутствовали депутаты Меджлиса, члены Наблюдательного и Согласительного советов страны, представители высшего военного командования, а также главы иностранных дипмиссий

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ТАСС, 3 августа. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи утвердил в должности президента Исламской Республики Хасана Роухани. Торжественная церемония прошла в четверг в мечети имама Хомейни в Тегеране, сообщил телеканал PressTV.

На ней присутствовали представители высших органов власти, депутаты Меджлиса (парламента), члены Наблюдательного и Согласительного советов Ирана, представители высшего военного командования, а также руководители иностранных дипломатических миссий.

Согласно конституции республики, с этого момента начинается отсчет четырехлетнего президентского срока Роухани. 5 августа избранный президент принесет присягу в здании Меджлиса, тем самым завершив процедуру инаугурации. Ожидается, что в торжествах примут участие свыше 100 иностранных делегаций - рекордное число для подобного мероприятия в Иране. Как отмечали в Тегеране, такой высокий уровень представительства является "важным посланием" миру в свете антииранской политики новой администрации США.

68-летний Роухани был переизбран на второй срок по результатам прошедших 19 мая президентских выборов. За его кандидатуру отдали свои голоса 57% избирателей (23,5 млн человек). На выборах в 2013 году Роухани победил в первом туре, набрав 50,68% голосов.

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Персоны
Хаменеи, Али Роухани, Хасан
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