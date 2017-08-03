Глава Еврокомиссии выступил против сворачивания переговоров о вступлении Турции в ЕС

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ТАСС, 3 августа. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер выступил против отказа от переговоров о вступлении Турции в Евросоюз (ЕС) и выразил надежду на сотрудничество со стороны Анкары. Об этом он заявил в интервью газете Politico.
"Я не поддерживаю завершение переговоров с Турцией о вступлении (в ЕС), чего требует Европейский парламент, - подчеркнул глава ЕК. - Однако факт заключается в том, что Турция буквально с каждой секундой все дальше отходит от выполнения взятого на себя обязательства вступить в ЕС. А ведь это не Евросоюз присоединяется к Турции, а Турция присоединяется к ЕС".
В ноябре 2016 г. депутаты Европарламента проголосовали за приостановку переговоров между Анкарой и Брюсселем о вступлении Турции в ЕС. В резолюции содержался призыв к Еврокомиссии и правительствам стран сообщества о приостановке дальнейших переговоров с Анкарой. В качестве причины называлась непропорциональная реакция властей республики после неудавшейся попытки госпереворота в стране.
Кроме того, недовольство Брюсселя вызвал и состоявшийся в апреле текущего года референдум о расширении полномочий президента Турции, а также планы властей страны возродить смертную казнь. В частности, Юнкер в одном из интервью заявил, что реализация подобной инициативы станет своего рода "пересечением красной линии" и приведет к немедленному прекращению переговоров о вступлении в ЕС.