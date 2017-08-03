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Суд разрешил продлить срок предъявления обвинения по теракту в Стокгольме до 31 августа

Международная панорама
3 августа, 10:33 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 3, августа. /ТАСС

Подозреваемый - Рахмат Акилов из Узбекистана - согласился на продление ареста с ограничениями

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СТОКГОЛЬМ, 3 августа. /ТАСС/. Окружной суд Стокгольма одобрил в четверг ходатайство прокуратуры о продлении до 31 августа срока предъявления обвинения предполагаемому исполнителю теракта в шведской столице 7 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

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"Прокурор направил запрос о продлении срока предъявления обвинения лицу, подозреваемому в совершении теракта 7 апреля 2017 года. Подозреваемый через адвоката согласился на продолжение ареста с ограничениями. Суд одобрил ходатайство прокурора без рассмотрения его в суде. Обвинение должно быть выдвинуто не позднее 31 августа 2017 года", - говорится в документе.

Прокуратура в четвертый раз просила продлить срок расследования по делу о теракте со ссылкой на необходимость "провести дальнейшие интервью, анализы, обследования и технические расследования".

7 апреля угнанный грузовик, принадлежащий компании Spendrups, совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, были ранены 15 человек, пятеро погибли. По делу о теракте прокуратурой задержан предполагаемый водитель, 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана.

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