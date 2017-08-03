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Шахтеры Луганской области вновь бастуют из-за долга по зарплате

Международная панорама
3 августа, 12:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, августа. /ТАСС

По словам главы Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаила Волынца, горнякам обещали выплатить зарплату в размере месячного фонда до 2 августа

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КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Горняки шахты им. Капустина предприятия "Лисичанскуголь" в подконтрольной Киеву части Луганской области снова бастуют из-за до сих пор непогашенного властями долга по зарплатам. Об этом сообщил в четверг глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

"Сегодня горняки первой смены шахты имени Капустина предприятия "Лисичанскуголь" отказались спускаться в шахту. Шахтеры требуют выплаты задолженности по зарплате, которую обещали до 2 августа", - написал он в Facebook.

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По словам Волынца, горнякам обещали выплатить зарплату в размере месячного фонда до 2 августа, а долги по зарплатам в 2017 году - до Дня шахтера 27 августа. До настоящего времени, подчеркнул глава профсоюза, задолженность по зарплате составляла три месячных фонда оплаты труда - около 96 млн гривен ($3,7 млн), а с 1 августа она увеличивается еще на один фонд.

В июле горняки шахт имени Капустина и "Новодружеская" "Лисичанскуголь" уже протестовали под землей с требованием выплаты задолженности по зарплате. В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины 20 июля состоялись переговоры бастующих шахтеров с главой ведомства, однако решение о выполнении их требований принято не было.

Производственное объединение "Лисичанскуголь" расположено в Лисичанском геолого-промышленном районе. В него входят четыре действующие шахты: им. Капустина, им. Мельникова, "Новодружеская" и "Привольнянская".

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