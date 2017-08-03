Шахтеры Луганской области вновь бастуют из-за долга по зарплате

Погрузка на Дальневосточной желдороге за 7 месяцев составила 27,7 млн тТранспорт 3 августа, 12:05
Суд отклонил требования ФК "Кубань" о незаконности компенсации в пользу Ивелина ПоповаСпорт 3 августа, 11:59
Министр госфинансов Франции: правительство будет радо переходу Неймара в ПСЖСпорт 3 августа, 11:48
Гендиректор: "Динамо" очень серьезно отнесется к матчу со сборной РоссииСпорт 3 августа, 11:29
Ъ: Астана отменила запрет на въезд российских инновационных вагоновТранспорт 3 августа, 11:23
Владимир Кличко объявил о завершении карьеры профессионального боксераСпорт 3 августа, 11:17
Володин считает, что счастье депутата - в помощи избирателямПолитика 3 августа, 11:09
Восемь сенаторов США попросили ФИФА провести расследование условий труда на аренах ЧМ-2018Спорт 3 августа, 11:08
Пресс-служба "Локомотива" подтвердила, что переименование арены запланировано на 5 августаСпорт 3 августа, 11:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Горняки шахты им. Капустина предприятия "Лисичанскуголь" в подконтрольной Киеву части Луганской области снова бастуют из-за до сих пор непогашенного властями долга по зарплатам. Об этом сообщил в четверг глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.
"Сегодня горняки первой смены шахты имени Капустина предприятия "Лисичанскуголь" отказались спускаться в шахту. Шахтеры требуют выплаты задолженности по зарплате, которую обещали до 2 августа", - написал он в Facebook.
По словам Волынца, горнякам обещали выплатить зарплату в размере месячного фонда до 2 августа, а долги по зарплатам в 2017 году - до Дня шахтера 27 августа. До настоящего времени, подчеркнул глава профсоюза, задолженность по зарплате составляла три месячных фонда оплаты труда - около 96 млн гривен ($3,7 млн), а с 1 августа она увеличивается еще на один фонд.
В июле горняки шахт имени Капустина и "Новодружеская" "Лисичанскуголь" уже протестовали под землей с требованием выплаты задолженности по зарплате. В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины 20 июля состоялись переговоры бастующих шахтеров с главой ведомства, однако решение о выполнении их требований принято не было.
Производственное объединение "Лисичанскуголь" расположено в Лисичанском геолого-промышленном районе. В него входят четыре действующие шахты: им. Капустина, им. Мельникова, "Новодружеская" и "Привольнянская".