Квирикашвили: Грузия в конструктивном ключе будет стремиться урегулировать конфликт с РФ

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ТБИЛИСИ, 3 августа. /ТАСС/. Грузия в мирном, конструктивном ключе будет стремиться к политическому урегулированию конфликта с РФ. Об этом заявил в четверг премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства республики.
"Грузия все сделает для того, чтобы при поддержке международных стратегических партнеров и в мирном, конструктивном режиме добиться политического урегулирования конфликта с Россией", - сказал он. Премьер отметил, что "мирное объединение Грузии является главнейшей задачей страны". "Я нисколько не сомневаюсь в успешном и мирном достижении этой цели", - подчеркнул он.
В то же время Квирикашвили заявил, что "визиты высокопоставленных лиц РФ" в Абхазию "являются продолжением попыток узаконить насильственное отторжение этого региона от Грузии".
2 сентября 2008 года в Тбилиси заявили о разрыве дипотношений с Москвой "в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона". Тогда МИД Грузии сообщил, что "сохранит консульские отношения с РФ". С марта 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии работает секция интересов РФ, в котором работает российский дипломатический персонал, а в Москве при посольстве Швейцарии в РФ работает секция интересов Грузии, где работает грузинский дипломатический персонал.