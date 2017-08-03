СМИ: премьера Албании не пустили сфотографироваться с вице-президентом США

БЕЛГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Албании Эди Рама не был допущен до церемонии фотографирования с вице-президентом США Майклом Пенсом из-за своих белых кроссовок. С таким утверждением выступило в четверг черногорское телевидение RTCG.

"[Премьер-министра Эди] Рамы нет на финальной, "семейной" фотографии по результатам встречи", - цитирует телеканал слова экс-президента Албании Сальи Бериша, который объяснил этот факт тем, что, несмотря на деловой костюм, политик "был обут в белые кроссовки".

На официальной фотографии с Пенсом стоят премьеры Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговины, Словении, Хорватии, Сербии, лидер непризнанного Косова. Премьер Албании на фото отсутствует. В то же время фотографии со встречи премьеров стран Адриатической хартии подтверждают, что он действительно щеголял в белых кроссовках известного бренда.

Наблюдатели напоминают, что это не первый раз, когда Рама эпатирует публику своими нарядами. На его обувь уже обращали внимание на саммите в Триесте, а фото Рамы с Федерикой Могерини стало мемом в балканском интернете.

Пенс прибыл в Подгорицу во вторник вечером. Он провел рабочую встречу с премьером Черногории Душко Марковичем, принял участие в саммите Адриатической хартии, а также встретился с главами правительств Боснии и Герцеговины, Албании, Македонии, Хорватии, Словении, Сербии и самопровозглашенной республики Косово.