Трамп призвал благодарить Конгресс за ухудшение отношений с Россией

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ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что за ухудшение российско-американских отношений нужно благодарить Конгресс.
"Наши отношения с Россией находятся на небывало и очень опасно низком уровне. Можете благодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам медстрахование", - написал он на своей странице в Twitter.
Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 August 2017
В среду Трамп подписал ранее принятый Конгрессом закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. При этом он назвал данный документ ущербным, а некоторые его положения - нарушающими конституцию страны. Одновременно американский лидер выразил надежду на сотрудничество с Москвой.
До этого Сенат США отказался принимать законопроект об отмене ключевых положений программы льготного медстрахования Obamacare, введенной его предшественником-демократом Бараком Обамой.