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Трамп призвал благодарить Конгресс за ухудшение отношений с Россией

Международная панорама
3 августа, 15:25 дата обновления: 3 августа, 15:44 UTC+3

По словам президента США, отношения с РФ находятся на "небывало низком и опасном" уровне

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/Zach Gibson/POOL

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что за ухудшение российско-американских отношений нужно благодарить Конгресс.

"Наши отношения с Россией находятся на небывало и очень опасно низком уровне. Можете благодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам медстрахование", - написал он на своей странице в Twitter.

В среду Трамп подписал ранее принятый Конгрессом закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. При этом он назвал данный документ ущербным, а некоторые его положения - нарушающими конституцию страны. Одновременно американский лидер выразил надежду на сотрудничество с Москвой.

До этого Сенат США отказался принимать законопроект об отмене ключевых положений программы льготного медстрахования Obamacare, введенной его предшественником-демократом Бараком Обамой.

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