Трамп призвал благодарить Конгресс за ухудшение отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что за ухудшение российско-американских отношений нужно благодарить Конгресс.

"Наши отношения с Россией находятся на небывало и очень опасно низком уровне. Можете благодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам медстрахование", - написал он на своей странице в Twitter.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 August 2017

В среду Трамп подписал ранее принятый Конгрессом закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. При этом он назвал данный документ ущербным, а некоторые его положения - нарушающими конституцию страны. Одновременно американский лидер выразил надежду на сотрудничество с Москвой.

До этого Сенат США отказался принимать законопроект об отмене ключевых положений программы льготного медстрахования Obamacare, введенной его предшественником-демократом Бараком Обамой.