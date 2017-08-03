"Хезболлах" заявила, что присутствию боевиков "Джебхат ан-Нусры" в Ливане положен конец

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БЕЙРУТ, 3 августа. /ТАСС/. Вооруженная операция отрядов сопротивления шиитской партии "Хезболлах" в горном районе Эрсаль вынудила террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) покинуть Ливан. Об этом говорится в заявлении военно-информационной службы "Хезболлах", которое распространил в четверг телеканал Al-Manar. В нем указывается, что в Ливане не осталось больше баз "Джебхат ан-Нусры", которая является региональным филиалом "Аль-Каиды" (запрещена в РФ).
"Очаг террористической угрозы, существовавший на восточной границе страны, ликвидирован", - подчеркивается в заявлении.
В среду более 1 тыс. боевиков вместе со своими родственниками (всего 7,8 тыс. человек) были эвакуированы на автобусах из Ливана в населенный пункт Флита на сирийской территории, откуда они проследовали в четверг в провинцию Идлиб, находящуюся под контролем бандформирований.
В местечке Саан к северу от города Хама (220 км от Дамаска) состоялся обмен пленными. Террористы отпустили пятерых бойцов "Хезболлах", захваченных ими в 2015 году под Алеппо. В обмен в Саан была доставлена на каретах скорой помощи Международного Комитета Красного Креста группа раненых членов "Джебхат ан-Нусры", попавших в плен.
Отрядам "Хезболлах", сражающимся на стороне правительственных войск в Сирии, удалось в ходе проведенной операции 21-26 июля освободить от бандформирований 95% удерживаемой ими территории в окрестностях пограничного города Эрсаль (90 км от Бейрута). 27 июля боевики согласились на прекращения огня и приняли условия капитуляции. В покинутые ими районы вошли военнослужащие ливанской армии.
На протяжении шести лет горные ущелья в Эрсале и Флите использовались террористами для переброски в Сирию оружия и наемников.